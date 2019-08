El gerente de Magrudis, sobre el brote de listeriosis: "Si hay bacterias en un quirófano, cómo no en mi fábrica"

José Marín, el gerente de Magrudis, asegura que no sabe cómo se ha producido la infección y cree que esta situación le "va a costar una millonada" "No sé ni lo que me habré gastado en lejía", afirma para avalar su "escrupulosa forma de trabajar" El brote de listeriosis se originó en la planta de Magrudis en Sevilla, y se ha detectado la bacteria en la carne mechada de la marca "La Mechá", en otra comercializada con marca blanca y en el lomo al jerez, el lomo a la pimienta