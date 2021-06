El PSOE se ofrece para encabezar una moción de censura contra el alcalde de Granada si no dimite en 72 horas

El PSOE mueve ficha en Granada y pone encima de la mesa una moción de censura contra el alcalde de la ciudad, Luis Salvador (Ciudadanos), si no dimite en 72 horas. Así lo ha anunciado en rueda de prensa su portavoz, exregidor y candidato municipal, Francisco Cuenca. Apelando a la "responsabilidad de todas las formaciones políticas" y calificando la situación que se vive en Ayuntamiento como de "vergonzosa", los socialistas han puesto encima de la mesa sus diez concejales para sacar adelante la moción. Para ello, aún necesitarían otros cuatro votos para alcanzar una mayoría de 14.

Cargando contra el Partido Popular por provocar la peor crisis "constitucional" tras haber firmado el "pacto de los trapos sucios" en 2019 que les permitía lograr el bipartito con Ciudadanos, el PSOE de Granada ha acelerado para acabar con el hecho de que Luis Salvador gobierne solo con el apoyo de un edil, algo que consideran una "anomalía democrática". "Fue el PP el que situó a la tercera formación política en la alcaldía", recuerdan los socialistas.

Para lograr su objetivo, si el alcalde no se va antes, Francisco Cuenca informa de que va a haber reuniones con la mayoría de concejales, a excepción de los de Vox "por cuestiones obvias". "Somos muchos, pero somos diez. Hacen cuatro firmas. Nos vamos a sentar con el Partido Popular si les queda dignidad y respeto por Granada". Además, el portavoz socialista explica que a Salvador le dan un plazo de 72 horas porque es la "fórmula más rápida para salir de este atolladero".

“Si hoy dimite, en no más de 10 días habría un nuevo gobierno”, dicen desde el PSOE de Granada. Un objetivo en el que se negociarían "ideas y proyectos" para Granada incluso con el Partido Popular, según explica Francisco Cuenca. "No queremos que esto se dilate porque vamos a iniciar los contactos este mismo fin de semana". Por esa misma premura y porque, insiste, la situación es "anómala", no descarta incluso un gobierno junto al Partido Popular. "Faltan cuatro firmas, pero si en vez de cuatro tenemos 20, será mejor para la ciudad".