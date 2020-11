La Junta de Andalucía rectifica y permitirá oposiciones, pero mantiene paralizadas las de mayor demanda

Las últimas restricciones para luchar contra el coronavirus han llegado cuando solo entre noviembre y diciembre la Junta de Andalucía tiene pendientes 38 procesos selectivos para 23 cuerpos y con cerca de 90.000 candidatos en total. Desde el domingo están en vilo con los anuncios y rectificaciones del ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno. De momento, podrán celebrarse exámenes presenciales, pero los ejercicios de las dos oposiciones de mayor demanda, administrativos (C1) y auxiliares administrativos (C2) de la Junta de Andalucía, convocados respectivamente para los días 21 y 22 de noviembre, y que suman más de 45.000 admitidos, quedan pospuestas sine die.

La noticia corrió como la pólvora por los grupos en redes sociales de opositores: el domingo, justo el día en que a convocatoria de la Junta de Andalucía se celebraban ejercicios de una decena de procesos selectivos, pero de menor participación porque el de más demanda rozó los 200 participantes, se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que se posponía la realización de exámenes presenciales [todos] por "la situación epidemiológica actual". El propio presidente había titubeado horas antes durante la rueda de prensa en la que se anunciaron las medidas cuando los periodistas le preguntaron por las oposiciones, y solo se aventuró a decir que se estaba "estudiando" qué hacer a la vez que reconocía el esfuerzo de los opositores. "¿Quién se va a creer eso? Lo tenían decidido y no tuvo la decencia de decirlo", protesta María Acosta, que lleva tres años estudiando para auxiliar administrativo.

Como ella, indignación entre los más de 45.000 inscritos para las pruebas de C1 y C2, las de mayor poder de convocatoria de este año, y que ya vieron posponerse los exámenes, inicialmente previstos para la primavera, por la pandemia. "¡Pero si en las aulas nos separan varios metros para que no nos copiemos! No tiene sentido", apostilla Javier Ruiz, otro candidato, que lleva ya tres intentos. Esas mismas aulas, que en los últimos exámenes presenciales convocados por la Junta de Andalucía, desde que el pasado mes de septiembre retomó su realización, son sobre todo en institutos y concentran escolares mucho menos separados los días entre semana.

"Imposibles celebrarlas"

El caso es que, horas después de este BOJA, se celebraba una mesa con los sindicatos y desde la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) se les informó de que se estaba trabajando con la Consejería de Salud y Familias para que eliminara la restricción y que se siguieran celebrando, con las medidas de seguridad adecuadas, los procesos selectivos. Se recogió así el lunes, en un BOJA extraordinario de "corrección de errores". Matiza esta prohibición: "Podrán realizarse exámenes presenciales siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación, y no se concentre a más de 50 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica".

Es decir, habrá pruebas, pero no podrán beneficiar a opositores como los dos citados porque en el caso de los C1 y C2 no hay manera de meter solo a 50 por instalación, pese a que se vayan a realizar en las ocho capitales. En el segundo caso, por ejemplo, harían falta no menos de 500 instalaciones para meter a los más de 25.000 apuntados. Esto tiene el correspondiente impacto en el volumen de personal, por ejemplo, en contratación de vigilantes de seguridad. El consejero de Presidente, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, lo ha confirmado este martes: "Se hace imposible por cuestión de espacio celebrarlas en dichas fechas. Transcurridos 15 días, se verá si se fija una nueva fecha. Los opositores serán siempre informados". Habrá que esperar al 23 de noviembre para tener más pistas.

Desde el mismo IAAP han aclarado que su voluntad es "continuar con todos los procesos selectivos que se autoricen por las autoridades sanitarias", por lo que está estudiando "las nuevas previsiones de limitación de concentración de opositores" para una reprogramación de los ejercicios.

Oposiciones municipales

De momento, este martes, horas después de la rectificación, se ponía en marcha la maquinaria para otras oposiciones en curso, porque no solo son las de la Junta de Andalucía, y en concreto, el Ayuntamiento de Sevilla convocaba para el 18 de noviembre en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla a los casi 150 aspirantes que pasan al cuarto ejercicio en el proceso de selección de bomberos.

Pero mientras se desbloquean estas, que son más de 50 por instalación por cierto, y se prevé que ocurra con otras de la Junta de Andalucía de menor poder de convocatoria, no será así para los de máxima demanda. "La nueva fecha se conocerá con 15 días de antelación. Extraoficialmente se esta hablando de la posibilidad de realizarlos los días 19 y 20 de diciembre", apuntan desde el CSIF. Pero eso dependerá de la evolución de los datos.