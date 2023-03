Marea Blanca amaga con llevar a los tribunales al Gobierno andaluz si no frena “la privatización” de la salud

En Marea Blanca están dispuestos a emprender medidas legales contra el Gobierno de Moreno Bonilla por la vía contenciosa si, tras la manifestación del próximo sábado, no deroga la norma que abre la puerta de la atención primaria al sector privado y “le permite lucrarse a costa de un servicio que es público”, según cuenta Sebastián Martín Recio, portavoz de la Marea Blanca en Andalucía.

Las rectificaciones sobre la marcha del Gobierno andaluz no apagan las protestas en contra de la "privatización" sanitaria

Esta orden de tarifas, de “dudosa legalidad” según Martín Recio, incluye dos aspectos cualitativamente importantes a juicio de esta organización. En primer lugar, permite que la sanidad privada actúe dentro de las instalaciones y edificios del propio servicio andaluz de salud. Y, por otro lado, supone la introducción de la atención primaria en el orden de tarifas de las privadas.

El portavoz de Marea Blanca cuenta que después de consultarlo con la oficina del defensor del pueblo y entidades jurídicas, ambos le han confirmado que “a la luz del Estatuto de Autonomía vigente no pueden hacerse este tipo de resoluciones, que tienen que realizarse a través de un proyecto de ley”. Y que tampoco se ha consultado con los colectivos que pudieran verse afectados, como recoge el Estatuto, según Martín, que recrimina que “no se les ha consultado en ningún momento” a los sindicatos.

Paso previo a los tribunales

Asimismo, la respuesta de Moreno Bonilla al rectificar la orden publicada en el BOJA no les parece convincente, pues esa variación que dice concertar la atención primaria solo “cuando la demanda asistencial sea más elevada” se ha incluido únicamente en el preámbulo y al estar “dentro de una orden”, en Marea Blanca entienden que “no tiene carácter dispositivo”. Por este motivo, la manifestación del día 25 supone un ultimátum de Marea Blanca a Juanma Moreno para retirar esta norma sin necesidad de tener que llegar a los tribunales. Desde el colectivo están abiertos al diálogo, pero “no van a ceder a un servicio que debe ser público, universal y gratuito”, señalan desde el colectivo.

Una manifestación en la que, según apunta Martín, se espera mucha influencia, mayor incluso que en la anterior que organizaron el pasado 26 de noviembre, en la que se estima que acudieron alrededor de 20.000 personas. Tanto es así que a día de hoy tienen constancia de que 40 municipios tienen incluso autobuses contratados para acudir a la manifestación.

La concentración, que lleva por bandera la defensa de la sanidad pública, pretende mostrar el descontento del pueblo andaluz por el deterioro de la sanidad púbica, las demoras asistenciales y largas listas de espera y también contra la privatización y externalización de los servicios sanitarios. Aspectos que también comparte en gran medida el Sindicato Médico de Andalucía (SMA). Sin embargo, esta entidad ha mostrado su voluntad de no acudir a la manifestación al no sentirse identificado con el otro gran colectivo que las encabeza: “La Marea es un compendio de varios agentes sociales muy distintos y variopintos. Hay gente con intereses políticos, gente con intereses sociales, gente con intereses partidistas, personales. Se mezclan las reivindicaciones, se dicen cosas con las que estamos absolutamente de acuerdo y se meten otras que no compartimos”, tal y como ha indicado el secretario del SMA, Rafael Carrasco, durante una concentración celebrada el pasado lunes.