Miles de personas se movilizan en Andalucía por el Día de los Trabajadores y piden que se contengan los precios

Miles de personas, más de 40.000 según los convocantes, se han manifestado este domingo 1 de Mayo, Día del Trabajador, en las ocho provincias de Andalucía para demandar subidas salariales y el control de los precios ante la “disparada inflación”.

Las manifestaciones, que llevan por lema 'La solición: subir los salarios, contener precios y más igualdad' han arrancado entre las 11,00 y las 12,30 horas de este domingo en las diferentes provincias. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía a Europa Press, se han contabilizado un total de 49 movilizaciones en toda la región.

El acto central se ha desarrollado en Granada, donde han participado las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López.

Por provincias, los sindicatos han contabilizado en Almería unos 2.000 manifestantes, en Cádiz unos 5.000, en Córdoba alrededor de 2.500, en Granada cerca de 12.000, en Huelva unos 1.500, en Jaén cerca de mil, en Málaga unos 7.500 y en Sevilla alrededor de 12.500 movilizados.

La escalada de la inflación ocupa un lugar destacado dentro de las reivindicaciones, ya que de ella deriva tanto la petición de que se controlen los precios como de que se suban los salarios, dada la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.

Se trata de una cuestión que no admite demoras para los sindicatos, que al presentar las movilizaciones dejaron una advertencia al empresariado a través de las palabras de López: “Aumentará la conflictividad en Andalucía si no se sube el salario a los trabajadores y trabajadoras”.

Mientras, desde UGT-A se defiende que el día 1 “toca movilizarse para seguir avanzando en derechos y para no perder poder adquisitivo”. El sindicato aseguraba esta semana que se va a “exigir en cada convenio la inclusión de las cláusulas de revisión salarial”. “Si la patronal no entiende que la escalada de precios no pueden volver a pagarla trabajadores y trabajadoras, y podemos alcanzar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), habrá conflictividad en las calles”, apuntaba.

Advertencias de “conflictividad”

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha subrayado que la patronal “se tiene que sentar a negociar el quinto acuerdo de negociación colectiva”, recalcando que “los salarios andaluces son de los más bajos de España, y los españoles un 26% menos que los de la Unión Europea (UE). ”O se sientan a negociar subidas salariales que vayan con el Índice de Precios al Consumo (IPC) o va a ver conflictividad en las calles“, ha apostillado.

Asimismo, ha reclamado que “se cumpla con la norma de prevención de riesgos laborales” después de que “148 andaluces murieran en 2021 en el trabajo”. “Hay que cumplir la norma y hay que pedir el delegado territorial en aquellas empresas sin representación sindical”, ha concluido.

De otro lado, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha exigido “trabajos dignos, con salarios acordes al esfuerzo que hacemos, en igualdad y sin perder la vida en los centros de trabajo”.

“En medio de esta situación donde los precios se están incrementando le pedimos a los empresarios que sean responsables y devuelvan a los trabajadores el esfuerzo realizado en pandemias”, ha manifestado, remarcando que “hay que subir los salarios porque sino será responsabilidad de los empresarios que aumente la conflictividad y de la patronal que la recuperación se estanque y la economía pierda”.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento a “subir los salarios para garantizar el poder adquisitivo de las familias trabajadoras y que esa subida esté vinculada a una cláusula de revisión salarial porque ya no nos quedan agujeros en el cinturón”.

Ha añadido que “subir salarios es bueno para la economía y también para la creación de empleo sobre todo en una comunidad autónoma como la andaluza con tasas de paro que siguen siendo tremendamente elevadas”.

Sobre las elecciones del 19 de junio, la dirigente ha pedido a los andaluces que “voten mirando los programas electorales. A ver si se piensan algunos partidos que con el griterío y el populismo van a esconder programas electorales que no van en beneficio de los trabajadores y trabajadoras”. “Desde CCOO seguiremos trabajando incansablemente en pro de esos derechos, desde el convencimiento de que el sindicalismo de clase es el mejor instrumento que tienen los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones de vida y trabajo, para construir y transformar desde el centro de trabajo”, ha apostillado la dirigente.

Por su parte el secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa, ha exigido a la patronal granadina que “cumpla con lo pactado por la patronal española para llevar a los convenios lo que ya refleja el BOE”. “Es cierto que este nuevo acuerdo para la Reforma Laboral ha logrado subir el SMI y atajar la temporalidad, pero si queremos progreso y recuperación real, tenemos que lograr calidad en el empleo y salarios dignos”, ha concluido.

Futuras movilizaciones

CCOO y UGT han anunciado futuras movilizaciones si no se desbloquean las negociaciones para modificar los convenios colectivos para una nueva subida salarial.

“Como todo el mundo sabe, el Acuerdo de Negociación Colectivo (ANC) está bloqueado (...), si no se desbloquea, los sindicatos llevaremos a cabo un proceso de movilización creciente en torno a la negociación de los convenios colectivos”, ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación de este domingo 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, los secretarios generales de ambas organizaciones sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han destacado los avances en materia laboral que se han producido en los últimos años, pero han lamentado que las patronales no alcancen un acuerdo con los sindicatos en torno a una nueva subida salarial.

Según ha indicado Sordo, la anterior crisis económica se saldó con unos niveles de corresponsabilidad entre el Gobierno y agentes sociales “sin precedentes en la historia de España”, llegándose a suscribir tres acuerdos sindicales.

Sin embargo, los sindicatos no van a “transigir” con la “actitud de boicot de las organizaciones empresariales a un acuerdo de negociación colectiva para subir los salarios”. “No puede ser que pretendan transferir el incremento de los costes energéticos a los precios para la ciudadanía y la crisis la paguen los trabajadores”, ha denunciado.

Tal y como ha criticado, la “desigualdad”, la “precariedad” y la “falta de expectativas de una parte no menor de la población española”, así como “el mundo rural” que queda “fuera de los cauces de modernización del país”, “explican el auge de opciones de extrema derecha”.

Por su parte, Pepe Álvarez (UGT) ha subrayado que este 1 de mayo es un día de “celebración” y de “orgullo”, dado a los avances como la 'Ley riders', la ley del teletrabajo, los dos acuerdos suscritos en materia de pensiones o la reforma laboral. “Estamos cambiando la faz de los derechos de nuestros trabajadores, pero queda mucho por conseguir”.

“Pero también está presente sobre todo y de una manera muy especial, la salud y seguridad en el trabajo”, ha añadido, recordando que en España, mueren dos personas al día por accidentes laborales. Asimismo, ha hecho referencia a los “riesgos psicosociales” en el trabajo, un debate que se ha abierto en España en torno a la salud mental.