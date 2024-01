Oskar Martín (UGT-A): “El único que no se entera de la situación de la sanidad en Andalucía es el Gobierno de la Junta”

A unas horas de que vuelvan a salir a la calle, junto a los compañeros de CCOO, para denunciar en las puertas de las urgencias hospitalarias de las ocho provincias la situación de la sanidad pública en Andalucía, el líder autonómico de UGT, Oskar Martín, ha puesto en el foco el “grave problema” de este servicio público en nuestra comunidad autónoma. “El único que no se entera es el Gobierno de la Junta”, ha dicho a ese respecto. Para abordar la cuestión, y también para trasladar los “incumplimientos importantes” del 'Pacto Social y Económico' suscrito en marzo con Junta y patronal, Martín ha anunciado que este pasado martes ha solicitado una reunión al más alto nivel con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y a la que tendría previsto acudir el líder de UGT a nivel estatal, Pepe Álvarez. “Vamos a agotar la vía del diálogo, pero tomaremos medidas” si “en un plazo prudente” no se atienden los compromisos suscritos, ha advertido.

La rueda de prensa de Martín, acompañado de una representación de la Ejecutiva Regional del sindicato, y de las tres federaciones, ha tenido a la sanidad pública como eje central, alabando la renovación de 7.000 contratos sanitarios y un aumento del presupuesto. Y hasta ahí, porque la Junta “se ha olvidado” del Pacto por la Atención Primaria, incluido en el citado Pacto Social y Económico, con un “goteo permanente” en derivaciones de pacientes a la sanidad privada y un “descontento generalizado”. “Más de 192.000 pacientes están pendientes de su intervención quirúrgica y más de 850.000 siguen esperando una consulta de especialista”, ha concretado también.

“Solo hay que acercarse a los centros de salud o a las urgencias hospitalarias”, ha ejemplificado, confiando en poder trasladar a Moreno las “aportaciones” de UGT para trata de dar soluciones a los problemas en la atención primaria y en las urgencias. Porque la anidad pública está “desbordada por la falta endémica de profesionales y la mala gestión, no solo por la gripe”, ha aseverado Martín. Un “déficit constante”, un “recorte de personal”, ha añadido al hilo de la “grave problemática del colapso de la atención primaria” resultante de “varios factores”.

“Avances” pero otras medidas sin ejecutar

El secretario general, que se ha congratulado de que UGT haya revalidado su posición como primer sindicato andaluz en los sectores de Industria, Construcción y Agroalimentario como en los Servicios Públicos, ha resaltado que el próximo 12 de enero UGT-A cumple 44 años, centrando su actuación en el momento presente en el “fortalecimientos de los servicios públicos”, una “mayor cohesión social” y una forma de “crecer socialmente justa”, con la vista en “los más vulnerables”, bajo los principios de “libertad y solidaridad”.

Martín, que ha compartido con los periodistas un posterior desayuno informativo, ha reconocido “avances” en la puesta en marcha de medidas contempladas en el Pacto firmado en marzo pero “tenemos que ser especialmente vehementes en denunciar la no ejecución plena de medidas como el Bono Familia, el Bono Carestía, el Plan de Empleo Juvenil, las ayudas a la industrialización, la garantía para los préstamos hipotecarios a nuestros jóvenes o la prórroga a la bonificación del transporte público”.

También en materia económica ha dicho que diciembre se cerró con “una reducción del paro de casi 16.000 personas (-2,22%), lo que provoca que finalizáramos 2023 con un descenso total del 4,42%, es decir, más de 32.000 parados menos que al inicio del año”. “A pesar de ello, todavía uno de cada cuatro parados del conjunto del Estado es andaluz y nuestra tasa de paro (18,67%), continúa siendo la más alta de todas las CCAA y superando, en casi siete puntos, la media estatal (11,84%). Por su parte, las mujeres desempleadas en nuestra tierra suponen más del 60% del total del desempleo regional y la tasa de desempleo juvenil continúa por encima del 40%, con mucha diferencia, la más alta de España, superando en casi 13 puntos la media estatal”.

Asimismo, ha continuado Martín de cara a los objetivos de UGT para 2024, “entendemos que es necesario continuar apostando por los incrementos del SMI. Ya que, además de directamente elevar las retribuciones de los que menos cobran, sirve de motor para la mejora del conjunto de los salarios que percibimos, para ayudar a reducir la brecha de género y para acortar la distancia que separa a Andalucía de la media estatal en términos de retribuciones percibidas por las personas trabajadoras. Es cierto que en 2023 se ha elevado un 8%, hasta los 1.080 €, pero para este nuevo año queremos un nuevo acuerdo que lo eleve hasta los 1.200 € para así acercarnos más a lo comprometido en la Carta Social Europea, el 60% de un salario medio estatal que, a su vez, tampoco deja de crecer”.

Siniestralidad, financiación y otras cuestiones

Acerca de otros temas concretos, Martín ha apostado por “continuar denunciando la lacra que está suponiendo en nuestra tierra la siniestralidad laboral. El año pasado, 110 personas perdieron la vida en Andalucía víctimas de un accidente laboral. Hay que empezar ya a ejecutar el Plan de Choque y avanzar en dotarnos de las figuras de los delegados territoriales y sectoriales de prevención de riesgos laborales. Hay que modificar la ley de PRL, actualizarla a las nuevas realidades del mercado laboral”.

Respecto a la financiación autonómica, “más allá de los intereses políticos y las guerras partidistas, lo cierto es que Andalucía y la ciudadanía andaluza no puede continuar siendo perjudicada por un sistema de financiación autonómica injusto y que no tiene en cuenta, como merece, las particularidades de nuestra tierra. Son muchos los datos que justifican esta demanda, pero, sobre todo, no podemos olvidar que, tristemente, volvemos a registrar el PIB per cápita más bajo de todas las Comunidades Autónomas, apenas 21.091 € frente a los 28.162 € de media estatal”. “Por si esto no fuera suficiente, que no se nos olvide que 10 de los barrios más pobres de toda España están en Andalucía y que nuestra tasa de pobreza y/o exclusión social, el 35,8%, es la segunda más alta del Estado”, ha enfatizado.

Martín ha explicado que entre los objetivos sindicales para este 2024 también está el de “continuar mejorando las condiciones laborales en el conjunto de nuestro mercado laboral a partir de un nuevo Estatuto de las Personas Trabajadoras del Siglo XXI: incrementos salariales justos, reducción de la jornada laboral (35 horas por ley y 32 horas en convenio) y nuevos derechos laborales”.