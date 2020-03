Franco deja de ser concejal honorífico de Alcañiz 75 años después y con la abstención del PP

En el Día de la Memoria Democrática de Aragón, que conmemora el bombardeo de la aviación italiana que arrasó Alcañiz y dejó más de 300 muertos, el pleno de esta localidad turolense ha retirado a Franco la medalla de oro de la localidad. Lo ha hecho con el voto a favor de PSOE, PAR, Ciudadanos e Izquierda Unida y con la abstención del Partido Popular.

La medida llega tras la misiva remitida al Ayuntamieto por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que recordó la necesidad de retirar los títulos honoríficos al dictador, en base de la legislación nacional y autonómica de Memoria Histórica. El reconocimiento, concedido en 1945, incluía una medalla de "esmaltes y diamantes" -tal como reza la documentación de la época-, que le fue entregada en 1949 por el alcalde de la época, Emilio Díez Ferrer, que le añadió entonces la banda de concejal honorario.

Nacho Carbó, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcañiz, ha asegurado que "hoy votaríamos que no a la concesión de la medalla a Franco", pero ha añadido que "todas esas leyes de memoria democrática están llevando a la reacción de muchos ciudadanos" y ha considerado que las izquierdas "convierten cada uno de estos actos en una exaltación de la bandera tricolor".

"En Zaragoza hay una calle dedicada al Ché Guevara; en Madrid a Largo Caballero o Indalecio Prieto, y nadie se plantea quitarlas", ha dicho el portavoz popular, para insistir en que su posición se basa en que "hay que mirar hacia adelante" y "no reabrir heridas". "Esto no quiere decir que no condenemos la dictadura, pero no vamos a bailar al son de su política de trinchera".

"Cuestión moral"

El alcalde socialista Ignacio Urquizu ha recordado que esta medida "es un gesto simbólico" en un día en el que "hace 82 años murieron cientos de alcañizanos de todas las ideologías" en el bombardeo. Franco fue "el autor intelectual de esa matanza", por lo que para el edil no cabe "rendir honores a una persona que decidió masacrar a la población de Alcañiz". "No es que ustedes estén en contra de las leyes de Memoria Democrática, es que están en contra de condenar el franquismo", ha reprochado al PP, para calificar esta decisión como "una cuestión moral".

En cambio, los populares han apoyado otro de los puntos del día, el cambio de denominación de la plaza del Caudillo de la pedanía de Valmuel, que pasará a denominarse plaza del Colono, tal y como sugirieron y votaron recientemente los habitantes de esta pedania alcañizana. La aprobación previa por parte de los vecinos ha sido el motivo por el cual el PP sí ha respaldado este punto.