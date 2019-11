Especial Satisfyer: pros y contras

El Satisfayer es el artilugio sexual que ha hecho que el tabú de la masturbación femenina deje de ser eso: un tabú. "Es el mejor invento de la historia de la humanidad", debería estar subvencionado.

"Para mí el Satisfayer está suponiendo la muerte de Tinder", dice una oyenta a la que pareció un poco extraño "tal nivel de placer" en solitario. Otra, que se lo pone "a potencia 11", la máxima, y que ha recuperado su vida sexual.

Una compañera nos cuenta que ha sido todo un descubrimiento: "Hasta ahora la industria nos decía que lo que necesitamos es un buen pene cuando luego realmente no conozco a ninguna mujer que me diga que tenga orgasmos vaginales".

Un 'señoro', nos cuenta otra oyenta, opinaba que el Satisfayer no había que usarlo porque era "un producto del capitalismo". Vaya, no encontraba el señoro ningún otro producto del capitalismo que haya que dejar de usar… Sin embargo, una oyenta nos dice que no hay que centrarlo todo en el orgasmo inmediato. Vamos, que hay tantas opiniones como clítoris…

