Bruselas deja en ridículo al PP

Hola,

¿Cómo ha ido tu semana? Espero que todo bien.

Estos días, yo he estado entretenido con una investigación propia. Es el trabajo de periodista que más me gusta hacer. No por los temas –que siempre suelen ser malas noticias– sino por el impacto que pueden tener en la sociedad. Es lo mejor de mi oficio, la parte más interesante de mi profesión, aunque también es la más difícil. Es un trabajo lento y minucioso. Donde más te la juegas. Donde menos amigos haces y más probable es que acabes ante un tribunal.

Hay quien valora más las columnas de opinión, o lo que se dice en las tertulias. Pero el periodismo que ayuda a cambiar el mundo es el de la información: contando noticias. Desvelando datos que alguien no quiere que vean la luz.

El jueves, publiqué una investigación en la que llevaba trabajando desde hace algún tiempo, en los ratos sueltos que me dejan el resto de mis obligaciones como director. Tal vez la leíste. Sirve para entender las enormes cifras que mueve el negocio de la sanidad. Una gran empresa sanitaria ofreció más de dos millones de comisión a un exdiputado si conseguía la adjudicación de un hospital, la fundación Puigvert, que está concertado con la sanidad pública catalana.

Todo esto, como siempre, lo contamos con papeles, no solo con fuentes. Publicamos íntegro el contrato de intermediación donde se prometían estas suculentas comisiones a una consultora propiedad de Manuel Milián Mestre: un histórico del PP catalán que es también asesor de la patronal.

Quien ponía el dinero para esta millonaria comisión era una gran multinacional alemana: Fresenius Medical Care. Esta misma empresa, apenas unos meses antes de firmar este contrato con Milián Mestre, reconoció ante la Justicia de EEUU que había sobornado a médicos y funcionarios en 17 países de todo el mundo a cambio de contratos y adjudicaciones. Pagaron una multa de 231 millones de dólares para cerrar el proceso judicial.

Solo en España, por medio de estos sobornos, Fresenius Medical Care se llevó 21 millones de euros en contratos y adjudicaciones, la mayoría de ellas del sector público. Y esto no lo digo yo: lo reconoció la empresa en su acuerdo con la justicia de EEUU.

Fresenius Medical Care es el líder mundial en la fabricación de los aparatos de diálisis: los que usan los enfermos crónicos de riñón. El año pasado facturó 19.398 millones de euros. Su beneficio neto fue de 913 millones.

En solo tres meses, ganan tanto dinero como para pagar otra multa millonaria por corrupción.

Bruselas deja en ridículo al PP

Doñana se está convirtiendo en un problema gordo para el Partido Popular, y también para Juan Manuel Moreno Bonilla, que se está dejando en esta guerra buena parte de sus ropajes de moderado. Es grave, y quienes se oponen a su irresponsable ley para aumentar los regadíos en Doñana ya no son solo la izquierda, o los científicos, o hasta la Unesco. Es también Europa.

Del lado del PP solo está Vox. Que no es la compañía más recomendable en un debate medioambiental.

Esta semana, Bruselas lo ha vuelto a dejar claro: el plan de la Junta Andalucía “deteriora” Doñana y va a en la “dirección opuesta” a su preservación. Una respuesta que al PP le ha sentado fatal, hasta el punto de acusar al comisario de Medio Ambiente de “ponerse la camisa roja para hacer campaña por Sánchez”.

Dato importante: Virginijus Sinkevičius, el comisario de Medio Ambiente, no es ningún rojo peligroso. Milita en un partido verde pero conservador y llegó a ese puesto con el apoyo del PP europeo.

La respuesta de la Comisión, ante estas acusaciones de partidismo, fue otro duro rapapolvo al Partido Popular.

Tras este pequeño ridículo, el PP contraatacó, asegurando que las críticas del comisario de Medio Ambiente por Doñana se explican porque en ese departamento trabaja el hijo del ministro Luis Planas. ¿La respuesta de Bruselas? Un nuevo desmentido al PP: el hijo de Planas “no ha estado implicado” en esta cuestión.

Esta sucesión de tropiezos del PP en Europa no son ninguna novedad. Siempre intentan lo mismo: aprovechar la credibilidad que tienen en España las instituciones europeas para desgastar al Gobierno. Por ahora, esta estrategia les va mal.

Como recuerda Iñigo Sáenz de Ugarte, les pasó lo mismo con el tope del gas –ya sabes el ‘timo ibérico’–, con los fondos europeos o con la reforma de las pensiones. Todas estas campañas de la derecha en Europa han acabado de la misma manera: con una derrota del PP.

La dinastía Baltar

Para entender la regeneración política que propone Alberto Nuñez Feijóo hay que mirar a Ourense, uno de los feudos del PP. Desde hace tres décadas, allí manda una familia: la dinastía Baltar.

Primero el padre, José Luis Baltar que fue condenado por prevaricación, por gestionar la Diputación como si fuera su cortijo, contratando a dedo a 104 personas saltándose cualquier procedimiento legal. Un dato para entenderlo mejor: Baltar llegó a contratar a 33 porteros para un edificio que tenía solo dos entradas. Todos ellos eran afines al partido, enchufados de una red clientelar. El PP permitía todo esto y mucho más, mientras le garantizara los votos para gobernar.

Después llegó el hijo, Xose Manuel, que heredó el negocio familiar y hoy ocupa el mismo sillón. A ‘junior’, como le llaman en el partido, esta semana le han cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora en uno de los coches de alta gama que tiene la Diputación –la exclusiva de esta noticia la dio Pedro Águeda en elDiario.es–. No es solo una multa de tráfico: circular a esa velocidad es también un delito penal, que se castiga con entre 6 meses y dos años de cárcel.

Nuestro compañero José Precedo, que es gallego y conoce la historia al detalle, explica bien lo que ocurrirá. Incluso si le condenan –que es lo más probable–, nadie forzará la dimisión de Xosé Manuel Baltar de la Diputación. Nadie le va a destituir porque allí no manda nadie más. Tampoco su partido. Tampoco Núñez Feijóo.

La historia de los Baltar es un ejemplo perfecto del caciquismo español. Que en pleno siglo XXI aún se resiste a la extinción.

Este calor no es normal

“No te fijes solo en las temperaturas” –nos dicen los meteorólogos. “Es más preocupante el número de provincias donde el calor bate todos los registros históricos”.

Como te conté la semana pasada, hemos movilizado a un nuevo equipo en elDiario.es para informar sobre la crisis climática desde todos los ángulos posibles. Una de nuestras prioridades pasa por interpretar bien los datos y ponerlos en contexto. Algo que logra muy bien este reportaje de Victoria Oliveres y Raúl Sánchez, donde puedes ver la evolución de las temperaturas de tu provincia en lo que va de año y en las últimas 24 horas, en relación con las medias históricas.

Vamos a ir actualizando estos gráficos todo el año, para que tú mismo puedas comprobar hasta qué punto el clima está cambiando a toda velocidad.

La burrada de la semana la protagoniza Ron Johnson, un senador republicano que asegura que “el calentamiento global es beneficioso a no ser que vivas en África”. Los argumentos con los que llega a esa idea son aún más estúpidos que la conclusión.

Vox intenta apropiarse del punk

“Más vale ser punkie que maricón de playa”, cantaba Siniestro Total. Una canción que un candidato de Vox ha utilizado como uno de los argumentos de un ensayo donde intenta apropiarse del legado del punk.

Rafa Cervera –una eminencia del periodismo musical– escribe sobre la cuestión. Cambian los referentes que Vox quiere vampirizar, pero esta polémica no es muy distinta a cuando Macarena Olona aseguró que “si Lorca estuviera vivo, votaría a Vox”. Es la mezcla de siempre: manipulación histórica con una gotas de oportunismo y demagogia.

Menos mal que Julián Hernández, fundador de Siniestro Total, no ha sido fusilado y al menos él sí puede contestar. “Un maricón de playa es un chulo que alardea, un fantasma”, explica Julián. “Viene del estereotipo del musculitos que se pavonea ante las chavalas en la playa. Ese es el sentido que tiene la canción”. Y no el que le gustaría a Vox.

---------------------

Lo dejo aquí por hoy. Y en estos días, con tanto calor, recuerda hidratarte bien, no salir a la calle en las horas de más sol y pedir a tu alcalde que no tale los árboles (o votar a otro alcalde mejor).

Aunque algunos ediles muy cerriles aún no lo sepan, la sombra en España va a ser un bien de primera necesidad.

Un abrazo,

Ignacio Escolar