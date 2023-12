La aprobación de la Ley de Acompañamiento da luz verde a la reforma fiscal del PP en Cantabria

El Partido Popular y el PRC han hecho posible que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cantabria para 2024 haya salido adelante y con ello se han modificado 26 leyes, entre ellas las de Ordenación del Territorio, que flexibiliza aún más la construcción de vivienda en el medio rural; y la aplicación de rebajas fiscales en todos los impuestos en los que tiene competencia Cantabria, incluido el tramo autonómico del IRPF o impuesto de Patrimonio. Al igual que en la sesión de la mañana, en que se aprobaron las cuentas, PSOE y Vox votaron en contra, no logrando impedir que la norma fuera aprobada con los votos del PP y los regionalistas, que tienen una mayoría holgada.

Hay 26 cambios normativos en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, también conocida como de Acompañamiento de los Presupuestos. La ley, aprobada en virtud del pacto PP-PRC, es complementaria a la aprobación de los presupuestos regionales para 2024. Así, los regionalistas han dado un balón de oxígeno de 12 meses al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP), después de que hicieron posible su propia investidura tras las elecciones de 28 de mayo.

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha enumerado lo que a su juicio son las principales medidas aprobadas: “Una política fiscal no confiscatoria, que alivie la situación de los que más dificultades tienen, pero también de los que emprendan. Una bajada histórica, la más ambiciosa de la historia de la Comunidad: se elimina el impuesto de patrimonio, con el residual de las grandes fortunas, con rebajas en todos las tramos del IRPF, menos carga fiscal en el impuesto sucesiones, y rebajas en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados”.

“Necesitamos un crecimiento más sano impulsando el consumo familiar, buscando el alivio de las familias con menos recursos. La rebaja producirá un incremento del PIB por lo que la recaudación fiscal no se verá afectada”, ha vaticinado. Sobre la reforma de la Ley del Suelo, ha señalado que está presidida por “un compromiso de desarrollo sostenible y razonable, atendiendo las demandas de todos los municipios”.

PSOE: “Cercenar el debate parlamentario”

La socialista Ana Belén Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda la pasada legislatura, ha denunciado que se ha saltado el PP con la Ley de Acompañamiento el criterio de “excepcionalidad” e “imperiosa necesidad” que la justifica, para así “imponer su criterio sin debate ni diálogo”, citando las palabras de la ahora presidenta de la Cámara, María José González Revuelta (PP), y de la entonces jefa de la oposición y ahora presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

Además, ha llamado la atención de la diputada que sea el Grupo Popular el que haya presentado más enmiendas, 52, “sin incorporar muchas de las enmiendas que presentaron cuando estaban en la oposición”, ha añadido recordando la deflactación del IRPF que pedía el PP la pasada legislatura y que ahora, sin embargo, no ha puesto sobre la mesa cuando la responsabilidad de gobernar es suya.

“La modificación de la Ley de Ordenación del Territorio no obedece a una imperiosa necesidad. Podían traer cualquier modificación del suelo, pero trayéndola al debate parlamentario. Nos preocupa también liberalizar suelo rústico en ausencia de planificación. Por eso presentamos enmiendas y nos han dicho que no van a aprobar ninguna”, ha asegurado la portavoz socialista. Esta ha acusado al PP de “sectarismo político” por rechazar una enmienda del PSOE aceptando una idéntica del PRC. “Desarrollo y crecimiento, sí, pero conservando los valores naturales”, ha insistido en cuanto al fondo de la cuestión.

“También quieren crear un Área Única sin ningún tipo de debate e información a la ciudadanía sobre cómo se presta la atención sanitaria. Nunca puede haber entendimiento previo si no se negocia nada y se utiliza la Ley de Medidas. Ustedes quieren un Pacto Sanitario, ¿es esta es la manera de conseguirlo?”, se ha preguntado la parlamentaria socialista durante su intervención.

PRC: Acuerdos con el PP

Pedro Hernando, portavoz regionalista, acerca de la reforma fiscal, ha asegurado que su partido ha introducido “mejoras en beneficio de las clases medias”, llegándose a un acuerdo que modifica sustancialmente la primera redacción. “Hemos apoyado para que se introdujera una modificación del impuesto de patrimonio, por la incongruencia de que las grandes fortunas tendrían que hacer el ingreso al Estado”, ha explicado sobre la reforma fiscal.

Sobre la de la Ley del Suelo, ha dicho: “Estamos de acuerdo en que es necesaria una reflexión, pero hay un acuerdo Gobierno de Cantabria-Gobierno central que establece una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley del Suelo. Una ley individual pudiera no entrar en plazo, por eso entendimos que la Ley de Acompañamiento la incluyera, pidiéndole al consejero que lo explicara en la Cámara y en la Federación de Municipios”.

Hernando ha restado importancia al impacto de los cambios en el mundo rural: “Vamos a ver en el futuro si volver a la situación anterior es positivo o no, porque creo que no son tantas las construcciones de estos años para que tenga una especial influencia en el territorio”.

Sobre el Área Única en Sanidad, ha afirmado que las organizaciones profesionales pidieron una enmienda sobre la voluntariedad. “Y la introdujimos, enmienda que está sirviendo para llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales a partir de la voluntariedad”, ha justificado.

PP: “Hoy es un día grande”

“Hoy es un día grande porque se abre camino al presupuesto más social, educativo y sanitario que nunca se ha aprobado, un presupuesto con 115 enmiendas a la Ley de Acompañamiento, más de la mitad aprobadas”, ha afirmado Carlos Caramés, diputado del PP y alcalde de Piélagos. En tal sentido ha agradecido a los regionalistas “su voluntad de diálogo”.

Caramés, que ha tildado al PSOE de “extrema izquierda”, ha dicho que la ley está “centrada” en defensa del interés de los cántabros. “Las enmiendas (pactadas con el PRC) han conseguido mejorarlo más, mientras Vox y PSOE se sonrojan cuando ven que están votando juntos”, ha sido su alabanza y crítica a lo ocurrido en el pleno.

El diputado del PP ha defendido lo dispuesto en la reforma del la Ley del Suelo, “dando posibilidades de desarrollo del suelo rústico de manera sostenible. Se construirá a 200 metros de suelo urbano, no en cualquier lugar. ¿No se dan cuenta de que no hay suelo para viviendas sociales en Cantabria? No han entendido nada y encima se atreven a poner palos en las ruedas cuando nos ponemos manos a la obra”, ha defendido.

Vox: Deflactar el IRPF

Las enmiendas de Vox han ido encaminadas a una “deflactación real” del IRPF, es decir, eliminar el efecto de la inflación en los cálculos, incrementando las bases liquidables de cada tramo impositivo. “Si no incorporamos estas bases nos encontramos con que los contribuyentes se encuentren con una escala que no ha sido modificada por la inflación y con ingresos con menor poder adquisitivo por la inflación”.

La portavoz de extrema derecha, Leticia Díaz, ha asegurado que “con la reforma del PP se perderá poder adquisitivo”. Vox ha propuesto reducciones de la cuota íntegra y otras deducciones. Ninguna de sus propuestas fue apoyada en comisión ni este viernes por el plenario. La diputada ha expuesto su “temor” de que la derogación de la Ley de Memoria Historia se retrase y quede en una mera modificación. Para Díaz, el pacto PP-PRC deja la derogación en el aire: aún no ha llegado un proyecto de ley de la Cámara y ella desconoce qué alcance tendrá de producirse.