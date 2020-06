Cantabria levantará el estado de alarma "el martes o el miércoles" para propiciar la movilidad con otras comunidades de cara al fin de semana

Como había anunciado el presidente Revilla hace unos días, Cantabria anticipará la movilidad entre comunidades al próximo fin de semana. Sin embargo, lo que no había anunciado previamente el mandatario cántabro, era que esta movilidad ya se haría dentro de la nueva normalidad, y es que la comunidad levantará el estado de alarma en su totalidad "el próximo martes o el miércoles".

Así lo ha anunciado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tras la celebración de la decimocuarta conferencia dominical de presidentes. "Haremos un decreto antes del viernes 19 para declarar el fin de la alarma y poder tener movilidad ese fin de semana", ha explicado el regionalista.

Él mismo ha aludido a que con la comunidad limítrofe "se debería haber hecho esta semana", pero que "no fue posible" por los rebrotes de Euskadi. "El lunes tendré una conversación con el lehendakari de cara a la apertura de la movilidad entre los dos territorios y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo", ha incidido sobre el objetivo de que dicha movilidad se produzca, en primer lugar, con la autonomía vasca.

De la misma forma, ha anticipado que propondrá al lehendakari, Íñigo Urkullu, una comparecencia pública donde puedan "sensibilizar" a las dos poblaciones sobre la importancia de que los ciudadanos sean rigurosos con los decretos de la comunidad que visiten. "Será un llamamiento a que nos comportemos de una manera responsable para que no haya necesidad de que tengamos que arrepentirnos de esto que vamos a hacer. Aunque por otra parte tampoco queda más remedio", ha destacado.

En referencia a esa apertura de fronteras, el dirigente cántabro también ha explicado que la circulación entre autonomías se podrá hacer con todas aquellas que se sumen a adelantar el fin del estado de alarma. "He animado a aquellos que estamos en la fase 3 y que son territorios limítrofes a que se sumen a la propuesta", ha revelado.

Por otro lado, Revilla ha destacado en varias ocasiones a lo largo de la rueda de prensa la importancia de que no se realicen "estigmas" de determinadas regiones por haber sufrido más la incidencia de la COVID-19. "Todos somos españoles y todos estamos en condiciones parecidas y no podemos negar a vecinos que dejan aquí mucho dinero", ha aseverado.

Sobre el goteo "constante" de casos

El mandatario cántabro también se ha referido, en preguntas de los periodistas, a ese goteo "constante" de nuevos casos que viene registrando la comunidad las últimas semanas. "La pandemia está más o menos vencida, pero ese goteo va a continuar y posiblemente se incremente con la movilidad", ha señalado.

Después, ha asegurado que lo "importante" es que los casos que lleguen a la comunidad no necesiten hospitalización porque "el cero absoluto no lo vamos a tener hasta que aparezca la vacuna", ha considerado. Precisamente, y sobre la posibilidad de algún rebrote, Revilla no ha descartado que en algún centro sanitario la enfermedad vuelva a aparecer: "Nadie está libre de lo que le ha pasado a Euskadi", ha indicado.

Por último, ha mostrado su malestar con que toda España vaya estar desconfinada el próximo 21 de junio aludiendo a que otras comunidades no han cumplido con todos los criterios iniciales especificados para cada fase: "Algunas comunidades van a desconfinarse sin haber pasado por lo que hemos pasado nosotros", ha concluido.