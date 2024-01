El secretario general del PSOE cántabro y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha afirmado que “el PP recorta la atención a la dependencia, y elimina el servicio de apoyo a cuidadores de personas dependientes”. Y es que, ha añadido, “muchas familias de Cantabria van a perder un servicio muy útil en la garantía del mejor cuidado a las personas dependientes de nuestra comunidad autónoma”.

Así se ha manifestado Zuloaga desde la sede de los socialistas cántabros después de que el Gobierno de Cantabria pretenda eliminar el servicio de apoyo a cuidadores no profesionales en el entorno familiar, el programa conocido como SACEF.

El líder de los socialistas cántabros ha señalado que “este programa se recuperó en el año 2020, después de que el PP, con el Gobierno de Ignacio Diego, en la legislatura 2011-2015, siendo consejera María José Sáenz de Buruaga y directora general, Isabel Urrutia, ya lo recortaran”.

No obstante, ha remarcado, “el Gobierno de Cantabria lo recuperó la pasada legislatura, concretamente en el último trimestre del 2020, cuando este programa empezó tímidamente dando apoyo a 188 familias en Cantabria llegando a atender en 2021 a 2.872 personas dependientes; en el 2022 a 3.810 y en 2023 a 4.695”. “Todas ellas verán como este recorte del PP les afecta en la atención a los cuidados de personas dependientes en el día a día”, ha señalado.

Por eso, ha declarado, “hay que preguntar a Buruaga si estos recortes tienen que ver con la bajada de impuestos con los que el PP ha pretendido beneficiar a las rentas más altas y que vemos como perjudica a las familias que más necesitan el apoyo de lo público, en este caso a través de los servicios sociales desde el SACEF”. Este recorte, ha continuado, “es un nuevo golpe a los que más necesitan la protección del escudo social y del estado del Bienestar”.

Asimismo, ha sostenido que la partida que tenía este servicio en los presupuestos suponía en el año 2023 un total de 565.000 euros que ahora se ven detraídos por el PP. “Este servicio lo recuperamos en el anterior Gobierno y forma parte de la cartera para la autonomía y la atención a la dependencia con el que ayudábamos a cerca de 9.000 personas que recibían una prestación económica”, ha indicado.

Además, ha denunciado, que “este recorte en políticas públicas conlleva el despido de siete trabajadores que ya han recibido una carta de despido y que venían prestando este servicio, una coordinadora, dos trabajadores sociales, tres fitoterapeutas y una administrativa”. Según ha dicho, “parece ser que este programa va a ser uno de los recursos públicos damnificados para poder hacer frente a la subida del sueldo de la presidenta de en torno a un 7% o de cualquiera de sus consejeros”.

Por todo ello, ha anunciado, desde el Grupo Parlamentario Socialista “registraremos iniciativas para poner frente al espejo a un PP que busca sus intereses en vez de gobernar para la mayoría de los cántabros, para gobernar tomando decisiones que mejoren la vida de aquellos que más necesitan el apoyo de lo público”.

Este recorte, que denuncian los socialistas, “se suma al llamamiento de la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, que lanzaba, a través de los principales sindicatos, una denuncia de privatización de los servicios de valoración del ICASS”. Por lo tanto, ha señalado, “lo que vemos en este inicio del 2024 es un PP que ya conocíamos en Cantabria, el PP de los recortes y las privatizaciones”.

Según ha explicado, “el SACEF tenía el objetivo de apoyar a las personas dependientes y apoyar a los cuidadores de las personas dependientes en el ámbito familiar”. Además de “asesorar e informar en el propio domicilio a los cuidadores familiares respecto a las tareas asumidas de cuidados; fomentar actitudes y desarrollar habilidades que favorezcan el autocuidado; prevenir la sobrecarga de los cuidadores y detectar también las necesidades de los cuidadores en el ámbito familiar; informar al cuidador sobre los recursos disponibles tanto en sistema de dependencia como de otros ámbitos y dar un apoyo fundamental sobre la persona dependiente en la valoración de la cobertura de necesidades básicas que la persona en situación de dependencia estaba obteniendo de los recursos públicos”.

“Estas son las primeras consecuencias negativas de los presupuestos del 2024 aprobadas por el PP y el PRC, que van en contra de los intereses de Cantabria”, ha destacado. No obstante, ha manifestado que “esta semana toca poner el acento en los recortes en materia de dependencia, en el apoyo a las familias más vulnerables de Cantabria”. “Vuelven los recortes del PP, evidentemente ideológicos porque si no se repetirían, trajeron recortes a Cantabria en el 2011 y vuelven en el 2024 de la mano de los mismos protagonistas: la entonces consejera María José Sáenz de Buruaga hoy es presidenta y no es ajena a los recortes que el Gobierno entones hacía y que su Gobierno hace ahora”, ha señalado.

“Reorganización de los servicios”

Como contestación a esta denuncia de los socialistas, el Gobierno de Cantabria ha asegurado que se trata de una “reorganización” de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la atención a cuidadores en el entorno familiar para proporcionar “más agilidad y eficiencia” a los ciudadanos, con la creación de la Unidad para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia.

Así lo ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, que ha explicado que el Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS) decidió en su última reunión crear esta Unidad para “prestar una atención integral, tanto a los usuarios de los servicios de ayuda a domicilio como a los beneficiarios de la prestación por cuidados en el entorno familiar y a sus cuidadores”.

Según el Ejecutivo autonómico, “la creación de esta nueva Unidad persigue evitar duplicidad de competencias y conseguir una mayor coordinación en la atención que se ofrece a los usuarios y cuidadores”.

El Gobierno ha indicado que prevé reforzar la plantilla del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) con personal seleccionado, “respetando los principios de mérito y capacidad”, y así “consolidar un empleo de calidad, que preste un mejor servicio y atención a los ciudadanos”.