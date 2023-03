El sindicato TÚ pide la dimisión de Revilla y denuncia el expediente a un trabajador que criticó la situación en Obras Públicas

El sindicato Trabajadores Unidos (TÚ) ha pedido la dimisión del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la creación de una Oficina Anticorrupción por la situación por la que atraviesa la Consejería de Obras Públicas tras el desvelamiento de un caso de corrupción en la contratación de obras en carreteras, así como por el expediente disciplinario reabierto a un trabajador del Servicio de Vías y Obras, a la vez delegado sindical, quien denunció públicamente “carencias” y la privatización encubierta de su área de trabajo.

El sindicato ha anunciado una serie de movilizaciones, que empezarán el próximo día 23 con una concentración ante la sede del Gobierno, a la que seguirán otras frente al Parlamento de Cantabria y los juzgados.

El pasado 14 de marzo, la secretaria general de TÚ, Isabel Rodríguez, y el empleado de Obras Públicas y delegado sindical Antonio Arenal comparecieron públicamente para denunciar la supuesta privatización del Servicio de Vías. Un día después, según ha relatado el sindicato este lunes, a Arenal le fue notificada la reapertura de un expediente que había sido archivado tres años antes, reapertura que llevaba la firma de José Luis Gochicoa y Manuel del Jesus, consejero de Obras Públicas y director general de Carreteras quienes ya habían anunciado su dimisión el 3 de marzo pero que aun así el 9 firmaron la incoación de expediente, un día antes de que el BOC publicara el cese de ambos.

Para Rodríguez, esta concatenación de hechos es sospecha e interpreta que el Gobierno de Cantabria, y concretamente la Consejería de Obras Públicas, “intenta amordazar a los empleados públicos”.

La denuncia que tanto ella como Antonio Arenal hicieron pública el 14 de marzo hablaba de supuestas irregularidades en la adquisición de maquinarias y otros extremos como “el arrinconamiento del empleado público”.

No entró en detalles Rodríguez sobre la causa de la apertura del expediente por infracción “grave o muy grave”, por consejo de la asesoría jurídica del sindicato, si bien ha considerado que no tiene sustento y que reabre “malentendidos” que se dieron hace tres años entre trabajadores y que finalmente fueron archivados. No hay documentación que acompañe y justifique la reapertura del expediente, ha señalado la secretaria general de TÚ. “Es una agresión directa a una organización sindical”, ha agregado la sindicalista.

“A nuestro entender hay una relación directa entre la comunicación que se ha realizado aquí a los medios de comunicación con la comunicación de la incoación del expediente”, ha valorado Rodríguez, que ha avanzado que “vamos a acudir probablemente a los juzgados”. “Entendemos que estamos molestando”, ha sentenciado.

Este sindicato ha convocado una concentración el día 23 para pedir explicaciones al Consejo de Gobierno por este expediente, así como para pedir la dimisión del presidente Revilla por el malestar en que vive inmerso el personal de Obras Públicas y porque “debería haber explicado públicamente cómo hemos podido llegar a esta situación y dónde han ido a parar los dineros públicos”, ha explicado.

La denuncia

La apertura del expediente fue comunicada al trabajador el 15 de marzo, un día después de que denunciara públicamente en rueda de prensa la situación del Servicio de Carreteras. En un informe remitido al presidente de Cantabria, el sindicato advertía que la situación era “crítica” y solicitaba más personal, aparte de “recuperar el dinero público fugado”, en referencia a la política de alquiler de maquinaria y de obras que podría realizar el servicio en vez de ser “privatizarlo”, según el denunciante.

En el informe remitido a Presidencia, fechado el 6 de marzo, se indicaba que los medios del Servicio de Carreteras eran “insuficientes” y el 70 por ciento de los puestos de trabajo de la maquinaria pesada estaban vacantes, ocupados de forma temporal o con jubilaciones próximas sin relevo ni bolsas de sustitución, por lo que solicitaba 70 efectivos más.

“Tenemos un cóctel perfecto para liquidar un servicio público, además de lo que venimos viendo estos días de dónde se ha empleado el dinero público que debería haber ido destinado a este servicio”, ha añadido la secretaria, que ha apuntado que “la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras en lo que a empleados públicos y medios se refiere no está para ninguna fiesta” [en referencia al almuerzo de homenaje que organizó el PRC a su exconsejero Gochicoa el domingo 12 de marzo].

El sindicato ha detallado que hay camiones con una antigüedad de más de 33 años y se alquila maquinaria que se mantiene “aparcada” en las naves de los centros de trabajo. Asimismo, el sindicato ha denunciado que hay quien no dispone de agua caliente ni calefacción, la edad de la plantilla es “elevada” y hay condiciones que no se mejoran desde 2010.