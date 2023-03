Jezabel Morán asume el reto de restablecer la confianza en Obras Públicas: “Pido perdón por quien robó, por quien dio y por quien consintió”

Jezabel Morán, desde este lunes nueva consejera de Obras Públicas, ha asumido el doble reto de recuperar la confianza de trabajadores y ciudadanos en la Consejería, así como de establecer las medidas correctoras oportunas para impedir que casos como el del alto funcionario que amañaba contratos en el Servicio de Carreteras vuelvan a pasar. Dispondrá para ello de dos meses, tiempo que resta antes de que el Ejecutivo entre en funciones ante la inminente cita electoral del 28 de mayo.

Morán, exdirectora general de Interior, fue elegida por el presidente Miguel Ángel Revilla para sustituir a José Luis Gochicoa, el exconsejero al que el escándalo le ha costado el puesto como también al ya exdirector general de Carreteras, Manuel del Jesus. El puesto de este ha sido ocupado por la directora de Obras Hidráulicas, Sandra García Montes.

La toma de posesión de Morán este lunes ha sido un acto multitudinario con un centenar de personas atestando la sala del Gobierno de Peña Herbosa. Se ha dado cita allí todo el Consejo de Gobierno, empleados, directivos de organismos públicos, altos cargos, familia y exconsejeros, todos los cuales arroparon a un alto cargo del PRC en quien Revilla tiene puesta toda su confianza, según él mismo ha confesado en su intervención.

En su alocución, la nueva consejera se ha marcado los dos objetivos aludidos y ha manifestado ser consciente de haber llegado donde ha llegado como reacción a “los hechos censurables de un funcionario que no ha tenido en cuenta dos cosas: la suerte que tenemos los funcionarios por gestionar servicios públicos” y la responsabilidad de gestionar “con dinero público de los cántabros”.

Desde la consideración de que lo público requiere un “deber ético con mayúsculas”, la nueva consejera ha pedido perdón “por quien robó, por quien dio y por quien consintió”, en referencia a los hechos que investiga la Justicia y que tienen al funcionario responsable del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, actualmente en prisión provisional.

Revilla

El presidente Miguel ángel Revilla ha justificado la designación de Jezabel Morán no por amistad ni afinidad política, sino “por buscar siempre a los mejores”, y en este caso concreto le va a pedir que en estos dos meses ponga los cortafuegos necesarios para evitar casos de corrupción como el protagonizado por “el presunto chorizo” en la contratación de obra pública. “Se necesita no un experto en hacer proyectos, sino que no vuelvan a pasar cosas como esta”, ha indicado el presidente.

“Te pido que des todo el ánimo a esta gente, que rescates su amor propio para que nadie les señale con el dedo”, ha exhortado Revilla a Morán en referencia a los 400 empleados públicos de la Consejería, una plantilla, por lo demás, “extraordinaria”.