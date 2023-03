Una edil del PRC de Castro renuncia al acta “por motivos políticos”: “No me siento identificada con la línea del partido”

A las puertas de las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo, una concejala del PRC de Castro Urdiales ha tomado la decisión de renunciar a su acta alegando motivos políticos y cargando contra la labor de oposición que ha llevado a cabo esta formación durante esta legislatura.

Las maniobras de Jesús Gutiérrez provocan las primeras bajas en el Comité del PRC de Castro Urdiales

En este sentido, Ana Coria ha manifestado que no se siente “identificada” con la línea del partido, lo que le ha llevado a tomar la “meditada” decisión de renunciar al acta. “Los motivos son, fundamentalmente, de carácter político”, ha resaltado este lunes en un comunicado.

Según ha explicado, a pesar de haber apoyado en 2019 la candidatura de Jesús Gutiérrez y presentarse bajo las siglas del PRC, “hace tiempo que, lamentablemente, no me siento identificada, ni a gusto, con la línea política del partido bajo el que obtuve dicha acta de concejala”.

En este sentido, ha señalado que durante los últimos meses ha sentido que no ha podido desempeñar la labor que considera corresponde a un representante político elegido por parte de los castreños.

“Creo que desde la oposición se ha de llevar a cabo una tarea de fiscalización de quien gobierna, pero también se ha de contribuir con propuestas e ideas que beneficien a toda la ciudadanía; tal y como he visto hacer a otros grupos que ocupan un lugar en la oposición. Y siento que ésta no ha sido la prioridad del partido bajo cuyas siglas obtuve la posibilidad de formar parte de la Corporación municipal. Siento que poco o nada queda de aquella formación que logró convencerme de que tenía un proyecto ilusionante y de futuro para Castro”, ha indicado en su comunicado.

También ha informado de que, a pesar de que el acta es personal, ha decido entregarla y dejarla a disposición del PRC de Castro Urdiales, “bajo cuyas siglas lo obtuve, aunque nunca tomé la decisión de militar en el mismo”.

No obstante, y pese a lo anteriormente expuesto, Coria ha agradecido al PRC castreño “la oportunidad que me brindó hace cuatro años de aportar mi experiencia en el mundo de la política para trabajar por el bien de los castreños, aunque el resultado no haya sido para mí el deseado”.

No es la primera vez que se producen dimisiones en el seno de esta formación por motivos políticos. Durante la pasada legislatura, dos integrantes de su comité local abandonaron este órgano denunciando “falta de participación” en la toma de decisiones del grupo municipal, a raíz de la dimisión de su secretario general para facilitar el convenio con su fábrica, Conservas Lolín, que durante esta legislatura también ha estado envuelto en polémica y ha sido tumbado por la Corporación, avalada por la Justicia en el rechazo a la aprobación de la modificación puntual del PGOU para cambiar el suelo de industrial a comercial de la fábrica, modificación necesaria para que este convenio saliera adelante.