Cantur deberá indemnizar a SIEP con 2.000 euros por vulnerar el derecho a la libertad sindical

El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha condenado a la empresa pública Cantur, dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, a indemnizar al Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) con 2.000 por vulnerar su derecho a la libertad sindical.

Además, le deberá entregar las copias de los nuevos contratos y la relación de la bolsa de contrataciones y de los puestos de trabajo con identificación de los trabajadores con nombres y apellidos, así como permitir al sindicato el uso del correo corporativo.

La sentencia, con fecha de 17 de marzo y remitida este viernes a los medios por SIEP, recoge que se han producido prácticas que vulneran el derecho fundamental a la libertad sindical, como no entregar en plazo (10 días) las copias de nuevas contrataciones, no entregar las bolsas de trabajo, no identificar a los trabajadores en la entrega de las relaciones de puestos de trabajo y no permitir al sindicato el acceso al correo corporativo.

SIEP señala en un comunicado que ha acudido a la vía judicial tras “más de dos años” solicitando a la empresa documentación sobre la situación laboral y ante su “negativa” a atender las peticiones. Además, asegura que Cantur no aportaba los números de registro o iniciales de los empleados e “impedía” a los representantes de los trabajadores disponer de la información para comprobar si las contrataciones realizadas respetaban el orden de las bolsas.

Por ello, el sindicato denuncia que “la transparencia no se respeta en Cantur”, pues resulta “prácticamente imposible” a cualquier ciudadano comprobar qué bolsas existen.

SIEP apunta que esta semana, el martes 22 de marzo, se han vuelto a publicar en la página web bolsas de empleo con un plazo de tres días para poder inscribirse y presentar la documentación, lo que a su juicio solo justifica la intención de dar a conocer las convocatorias “un grupo reducido de ciudadanos”, más cuando “se han negociado unas bases que no se respetan” con la convocatoria publicada para personal de Alto Campoo.

El sindicato pide al Consejo de Administración de Cantur y al Gobierno que “termine con estas prácticas” y advierte que pedirá responsabilidades si persisten “estas prácticas de vulneración de derechos fundamentales, falta de negociación o de cumplimiento de lo negociado y plazos de presentación en procesos de selección que impiden conocer a la ciudadanía los procesos para el acceso al empleo público”.