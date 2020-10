"Así, así..." es lo primero que articula Paco Tous (1964, Cádiz) cuando le preguntas si le pillas en buen momento, en el trayecto del trabajo a casa y rodeado de una atmósfera de tranquilidad entre el caos. Es un hombre que no se moja en exceso y que tiene claros sus objetivos: conectar con el público y sacarles una sonrisa. Llega este fin de semana a Santander junto con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, Dani Muriel y María Ordóñez a presentar 'Anfitrión', una obra dirigida por Juan Carlos Rubio y en la que, según el actor, "se crea una especie de comunicación poética donde la gente con la imagen, la música y la puesta en posición crea un lenguaje que arranca la risa fácil".

¿Cree que el público cántabro es de risa fácil?

No lo sé... a mí me confunde la gente que se ríe fácilmente, hace que ponga en duda lo que yo hago y prefiero que se me exija un poco.

Ya hace meses, veía esta pandemia como una guerra, ¿cómo la ve ahora?

La situación en la que mi país ha respondido a esta pandemia me sigue desilusionando mucho en todos los sentidos. Ya no pongo como culpable a nadie, pero sí que creo que hubiéramos tenido que tener una unidad que no se ha tenido. Sobre todo, al terminar el encierro y en una 'pseudolibertad' donde algunos han hecho lo que les ha dado la real gana... Me queda seguir creyendo en mi país. Porque sí, a pesar de todo sigo creyendo en él. Espero que al tropezar dos veces con la misma piedra sepamos aprender de esto y volvamos a ser el pueblo solidario que se nos supone.

Dice usted que le desconcierta la gente de risa fácil y usted se ríe bastante fácilmente: ¿Mantiene la ilusión a base de cultura?

Sí, pero yo soy otro. Yo me puedo llamar tonto, me puedo llamar ingenuo... No me importa mi oficio, soy payaso, soy clown, yo sí puedo reírme de todo... y además muy fácil. Pero cuando tengo la exhibición del espectáculo y del humor, prefiero ser yo quien tenga que meter un poco el dedo para que la gente se ría un poco, es más divertido, incluso.

¿Cree usted que la cultura tiene aun algo que aportar a esta sociedad?

Creo que desde un principio tendría que haber estado más unida a la educación, que el respeto a la cultura empezara desde los colegios. Creo que a nuestro país aun le queda con referencia a otros países donde hay otro culto a la cultura y no es algo dramático. Hay un poco de envidia en ese sentido, pero también nosotros somos como somos y entendemos la cultura con esta soltura, pero creo que es más que necesaria. No solo para nosotros sino para cualquier país.

La situación en la que mi país ha respondido a esta pandemia me sigue desilusionando mucho en todos los sentidos. Ya no pongo como culpable a nadie, pero sí que creo que hubiéramos tenido que tener una unidad que no se ha tenido Paco Tous — Actor

A nivel universal... 'La Casa de Papel' ha supuesto un éxito. ¿Diría que la televisión está más valorada que el cine o el teatro?

Para mí personalmente es lo mismo: cine, teatro o televisión, como actor... en esencia para mí es lo mismo, tres técnicas pero lo mismo. Lo que me parece grave ahora es la precariedad en la que vive el teatro. Además, ahora con este miedo de salir... cuando los teatros son ahora uno de los sitios donde tú vas, no te distraes la atención con nada, miras para adelante, llevas tu mascarilla... y están en peligro los espectáculos en vivo.

¿Qué problemas encuentran los actores a la hora de buscar trabajo en vivo?

Ahora mismo la situación es la que se ve. Los teatros están a punto de cerrar porque no hacen caja, ahora mismo es muy difícil arriesgarte a ir a taquilla a ningún lado, porque están a mitad del aforo y que no vaya el público es un problema. Las cifras que nos están contando de los teatros están cayendo de forma grave, y yo creo que habrá muchos cierres de aquí a poco. Nuestro oficio ha sido ese, estar en la cuerda floja casi siempre, y en ese sentido estamos un poco acostumbrados...

En 'La Casa de Papel' su papel era el de la humildad, ¿cree que ha removido conciencias?

Yo le llamo Tierra. Era el que más apegado a la tierra estaba, el más sensato. En ese sentido sabía que estaba allí para sacar a su hijo de aquello, aunque fuera haciendo aquello, nunca olvidemos que son ladrones. Cuando hablan de ejemplo... habrá que mirarse un poco, que Moscú y toda esta gente eran ladrones...

También aborda el enfrentamiento entre el poder y el pueblo, ¿no?

Sí, pero aun así eran ladrones, quiero decir no querían hacer daño a nadie pero lo hicieron al final, murió gente. Es verdad que se está encumbrando de esa forma a la serie pero, porque Moscú fuera el más sensato, no hay que fliparse con la historia: eran ladrones y murió gente.

¿Prefiere hacer de ladrón o de policía?

Pues de las dos cosas, pero me gusta más de policía. De pequeño jugaba a policías y ladrones y jugaba a ser policía.

¿Puede hacernos algún adelanto sobre 'Los Hombres de Paco 2.0'?

Pues que tiene el mismo espíritu pero al nivel técnico y de situaciones, porque nos llevan a otro punto de partida, va a ser muy innovador. Pero la esencia, lo que nosotros llamamos 'los paqueros', eso permanece.