"La música es una necesidad mucho más allá de un caché: una canción te puede cambiar la vida o sacarte de un pozo"

Comenzó cantando en inglés pero hace tiempo que convirtió el castellano en su mejor arma, y es que los 20 años que lleva Xoel López (A Coruña, 1977) en la música han conseguido situarle como una de las claves del indie en España. Y aunque a él esa palabra no termine de convencerle, si hay algo que le caracteriza es su independencia: ya sea a la hora de componer, a la hora de tocar o incluso a la hora de contestar a una entrevista. Hace unos días habló con elDiario.es en una conversación tranquila y sosegada donde dejó claro que su sensibilidad va mucho más allá de la música, y que su acento gallego puede aparecer cuando menos lo esperes. Este sábado estará en Cantabria dentro del festival Torrelavega en Vivo, presentando 'Si mi rayo te alcanzara', su cuarto disco en solitario como Xoel López y el decimoquinto de su carrera.

El otoño para los músicos, al igual que pasa con los niños, también debe ser una época de cambios después del ajetreo del verano. ¿Es fan del verano? ¿O fan de septiembre?

Qué buena pregunta… [Piensa]. Pues me gustan los cambios, cuando viene el verano lo cojo con muchísimas ganas, y cuando llega el final del verano ya tengo ganas de que sea septiembre y de volver a una vida más estable. En mi caso, ya me paso viajando bastante tiempo por mi trabajo, y en verano además intento rascar algún hueco para tener algo de vacaciones… Pero creo que hay algo que me pasa como les ocurre a los niños con la idea de empezar el curso, y me sienta bien. Así que no sé decirte, como buen gallego no te voy a responder claramente [ríe].

A veces uno hace letras más realistas y otras más fantasiosas... Y en el fondo todo son formas de conocerse un poco mejor

Lleva 15 discos a sus espaldas, aunque ‘Si mi rayo te alcanzara’ es el cuarto de su carrera en solitario. ¿De dónde se saca la inspiración para escribir tantas y tantas canciones? ¿Vive a tope?

Observo a tope. Todos tenemos cosas que contar en realidad, y la vida es bastante más compleja si la miras de cerca. La diferencia es que yo me dedico a observarla profundamente, a mirar dentro y fuera de lo que siento, de lo que veo alrededor, de lo que intuyo, imagino… Puede ser a veces una forma de entenderte, de conocer mejor tu realidad y la de tu entorno, y a la vez incluso escapar de esa misma. A veces uno hace letras más realistas, y otras más abstractas y fantasiosas… Y en el fondo todo son formas de conocerse un poco mejor. En muchas ocasiones en lo simbólico, en lo fantástico y en lo que no parece tan palpable o real, estás contando incluso más.

Ha admitido ser una persona con un mundo interior que desborda. ¿Nunca le ha abrumado ser una persona tan sensible?

Cuando dije lo de que desbordaba, creo que tiene que ver con el momento en el que saqué el libro de poemas, que dije que había llegado a la poesía por rebalse. Era una cuestión de que tenía tantas cosas que escribir, que acabé haciendo un libro con versos porque tenía que sacarlo por algún lado. Aparte, la gente que se dedica a hacer canciones tiene una cierta sensibilidad, pero es cierto que a veces duele. Y precisamente, creo que la música es lo que más me ayuda a canalizarlo, aunque no lo he escogido. Pero al revés, la música me sirve más bien para encauzarlo, entender un poco mejor toda esa complejidad de lo que es vivir, y llevarlo de una forma sana. Sin la música ahí sí que a lo mejor estaría perdido. Pero sí, nosotros estamos obligados a pensar, no podemos hacer nuestro trabajo de forma mecánica, por lo general. Aunque hay momentos donde estás más a flor de piel, más abierto y de ahí salen también las canciones, y hay momentos donde eres un poco más técnico, por ejemplo cuando estamos produciendo un disco. Eso es lo que no se ve, pero lo importante, la materia prima de donde salen las canciones tiene que ser un poco más profunda.

Defiende que sus seguidores no son público de radiofórmula… ¿Qué pasa con las radiofórmulas? ¿No piensa que se ha creado un cierto clasismo en relación a lo que uno escucha?

Siempre he estado en contra de los clasismos, y nunca he pretendido ser clasista. Cualquiera que me siga sabe que mi música siempre la he considerado para todos los públicos. Pero, al margen de esa frase, lo que pienso es que mi música puede llegar a cualquier persona. La música nunca debe tener fronteras, no se puede elegir a quién va dirigida. Respecto a lo de las radiofórmulas, creo que mi público puede ser seguidor de radiofórmulas, o no, con que le guste una canción mía ya me llega. No me hace falta que sea un público que conozca más de cinco o diez artistas. Además, creo que la frontera entre la radiofórmula y la música que no está en los grandes medios es algo que también se diluyó mucho desde que apareció internet. Crecí en un gremio de la música en el que si no estabas en la radiofórmula casi no existías, no había clase media musical, cosa que ahora sí que hay, y lo celebro. Me encantaría tener una canción en la radio sonando todo el día.

En la misma línea, ¿qué considera que es lo que influye para que uno tenga como música de cabecera el reggaeton o a Xoel López?

Cuando estaba en Deluxe el público era distinto al de ahora, por la generación, por edad… Pero también porque mi música era diferente y el público me devolvía otra cosa. Recuerdo esa época como todo un poquito más histérico, ruidoso… Desde que empecé como Xoel López fue todo como más armónico, más calmo… De hecho, la gente cuando viene a comentarme algo, a pedirme una foto o algo, me doy cuenta de que es muy riquiña, como decimos en Galicia. Creo que eso también tiene que ver con lo que tú les das. Hay como una especie de reflejo del público de lo que tú significas, expones y les das. Pero el ser humano es muy complejo, hay muchas formas de estar en la vida, muchas personalidades… Y cada uno encuentra también su lugar. Yo soy muy abierto, a mí me gustan cosas muy dispares, me puede gustar algo muy divertido que para alguien puede ser incluso superficial, y al mismo tiempo me puede gustar algo muy profundo, oscuro o complejo. Me muevo en todas las aguas en ese sentido, y mi música demuestra que no me centro en una sola forma de hacer música.

El último disco desde luego…

Es muy ecléctico sí, pero en parte yo creo que siempre lo hice porque si echas un vistazo a esos 15 discos seguro que piensas: "Cerrado el tipo no es". Entonces, bueno… Cada uno encuentra su lugar. Pero además de eso, está también la exposición, tú puedes acceder mejor a alguien que suena en la radio, así que no hay igualdad de oportunidades realmente…Un ejemplo muy claro es el de ‘La espina de la flor en tu costado’, que ha tenido más oportunidades que otras porque salió como cabecera de una serie. Y lo notas porque en Spotify está mucho más arriba en cuanto a escuchas… Así que te planteas también qué potencia tendrían otras canciones con las mismas circunstancias, pero es lo que hay. Hay muchos factores, muchas variables, y no son necesariamente la propia música o la canción. A veces esa canción porque tiene una buena promoción, porque cae en gracia… Tienen estrella. Pasó con ‘Lodo’, una canción que repuntó mucho con la pandemia, mucha gente la necesitó en esos tiempos. Hay muchas cosas que se te escapan de las manos, que no dependen de ti, y también es bonita esa parte aleatoria de la vida.

La música independiente es esa clase media musical que aparece hace algo más de una década por venir de festivales pequeños, y lleva años ganando en músculo

¿En España se apoya a la cultura? ¿Ha notado la diferencia con este Gobierno?

No he sentido apoyo a la cultura por parte de nadie. He sido un poco independiente y un trabajador nato. No dependo de subvenciones y los gobiernos son una variable que no tengo demasiado en cuenta… Yo soy de pico y pala, tampoco tengo nada que celebrar ni nada de lo que quejarme especialmente. Ahora, como ciudadano claro que te digo que la cultura tendría que tener más apoyo porque tiene mucha importancia, más allá de los números. La cultura es una necesidad. La música es una necesidad mucho más allá de un caché: una canción te puede cambiar la vida, sacarte de un pozo... y eso es algo que le toca valorar a la propia sociedad.

¿Estamos en una época dorada para ser indie?

Intento no pensar en esos términos. Yo sí que me considero un músico independiente, pero la etiqueta "indie" tiene unas connotaciones que se me escapan, y tampoco hay un acuerdo social en cuanto a qué significa ser indie. Entonces me cuesta referirme en esos términos, pero creo que te entiendo. La música independiente es esa clase media que aparece hace algo más de una década viene de festivales pequeños. Es algo que prospera, mejora y que lleva años ganando en músculo. Mucha gente que tenía un proyecto pequeñito con una oficina en Vigo, Madrid o Santander, de repente ves que crecen, que tienen empleados… Eso me pasó a mí, yo empecé con un proyecto pequeñito y ahora pues es un proyecto bastante amplio, con bastante gente trabajando en él, y es algo que se convierte en algo más profesional y serio. Creo que también la música en España mejoró mucho a nivel de medios, infraestructura. Los músicos son mejores que antes, se lo toman más en serio.. Y creo que la cultura se está revalorizando poco a poco más allá de la política, la propia cultura se refuerza a sí misma. Es importante poder hacerlo tú, luego si vienen apoyos, mejor, pero uno ya no cuenta con el apoyo externo a priori.

Los músicos de hoy en día son mejores que antes, ahora se lo toman más en serio

Defiende que, aunque no se hubiese dedicado profesionalmente a la música, seguiría componiendo y tocando. Pero, ¿a qué hubiese dedicado tu vida si la música no se hubiese cruzado con usted?

Ya no lo sé… Son demasiados años. Me emancipé con 24 años, cuando empecé a vivir de lo que yo ganaba al 100% y son 20 años que llevo viviendo de la música, no me puedo imaginar otra cosa… Pero ya que vamos a jugar a eso, te diría que no me hubiera importado dedicarme a algo que tuviera que ver con la hostelería, tampoco me hubiera importado trabajar en algo de turismo rural. Pero algo de contacto con la gente, no me hubiese encerrado en un trabajo en el que hubiese tenido que estar yo solo, aunque de alguna manera también es algo que hago con la música [ríe].