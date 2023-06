Pablo Alborán, Malú y Leo Rizzi protagonizan este jueves la segunda jornada del festival Música en Grande 2023

Pablo Alborán, Malú y Leo Rizzi protagonizarán este jueves 29 de junio la segunda jornada del festival Música en Grande 2023, que se celebra en el estadio de El Malecón de Torrelavega con grupos y artistas como Melendi, Taburete, Alba Reche, Suede, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Shinova, Arde Bogotá o We Are Not Dj’s en su cartel.

Música en Grande es uno de los festivales más multitudinarios y consolidados en el norte de España y desde hace más de una década congrega en Cantabria a miles de asistentes, un éxito que se repite de nuevo este verano dada la positiva respuesta del público, que ha agotado los diferentes tipos de abono y que reunirá a cerca de 30.000 espectadores para disfrutar de un cartel que incluye a una veintena de los artistas más reconocidos de la música española.

Uno de los platos fuertes de la noche de este jueves será el concierto de Pablo Alborán, considerado uno de los artistas de mayor relevancia del pop español. Desde su debut en los inicios de la década del 2000, el cantante y músico malagueño ha lanzado seis álbumes de estudio, dos álbumes en vivo, 34 sencillos, 29 videoclips y varias colaboraciones.

Su trayectoria está llena de éxitos como ‘Saturno’, ‘Amigos’ o ‘Recuérdame’, entre muchos otros, que le han otorgado más de una veintena de premios y múltiples nominaciones. El pasado mes de diciembre lanzó su último álbum, ‘La cuarta hoja’, cuya primera canción fue ‘Carretera y manta’, que se convirtió en uno de los temas más radiados y escuchados en las plataformas digitales.

Por su parte, Malú está considerada una de las voces más importantes de la música española, con más de dos millones y medio de discos vendidos a lo largo de su carrera. La discografía de la cantante, compositora e intérprete recoge más de una docena de discos y acumula más de una veintena de galardones.

Malú también ha participado en distintos programas televisión, como coach en ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’ en distintas ediciones y como jurado en la primera edición de ‘Mask Singer’, entre otras cosas. Este 2023 ha regresado a los escenarios con una gira que marcará el final de la presentación en directo de su último disco, ‘Mil Batallas’, que comenzó en 2022 y le llevó a recorrer todo el territorio nacional.

Además, Julio Alberto Rizzi Vadillo, conocido musicalmente como Leo Rizzi, es un artista ibicenco que se dio a conocer en las redes sociales con su single ‘Conexión’. En 2021 presentó ‘Amapolas’, uno de sus mayores éxitos hasta el momento, con el que comenzó a hacerse viral.

Con un Disco de Oro en España y un triple Disco de Platino en México, Rizzi acumula millones de reproducciones y cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram. En marzo del año pasado publicó ‘La Puerta’ con un video grabado en el Metaverso, siendo el primer artista español en utilizar esta tecnología.

A lo largo de su carrera ha sido galardonado por Los40 Music Awards en la categoría de ‘Mejor Artista Revelación’ y su estilo ha llamado la atención de artistas internacionales de la talla de Danny Ocean, con quien ha grabado un remix de ‘Amapolas’.

La apertura de puertas en esta segunda jornada será a las 19.30 horas y el primer concierto correrá a cargo de Leo Rizzi a partir de las 20.00 horas. El turno de Malú llegará a las 21.00 horas y cerrará la noche Pablo Alborán a partir de las 23.00 horas. Las últimas entradas disponibles están a la venta desde 30 euros.

Más Música en Torrelavega

Como novedad, el festival está desarrollando este año la propuesta sociocultural ‘Más Música en Torrelavega’ en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Diamantes Culturales. Esta iniciativa permite disfrutar de manera gratuita a todos los vecinos y visitantes de diversas actividades, como conciertos en la Plaza Baldomero Iglesias, coloquios sobre el sector musical en la Casa de Cultura o una Feria del Vinilo en el Boulevard Demetrio Herrero.

Respecto a la programación, el segundo de los coloquios ‘Music Talks’ se celebrará en la Casa de Cultura de Torrelavega (Avenida de España, 9) este jueves 29 de junio a partir de las 18.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. En este caso, tendrá como protagonistas al cantante y compositor Mikel Erentxun, al fundador de la agencia de Management y Booking de artistas Get In, Íñigo Argomániz, y al promotor de conciertos y director de Mouro Producciones, Guillermo Vega, en una conversación sobre cómo se ve el directo desde distintos puntos de vista moderada por Pilar González, periodista de El Diario Montañés y responsable de la sección DMúsica.

Además, la Asociación Cultural Diamantes Musicales coordina la Feria del Vinilo, que se instalará desde este jueves 29 de junio y hasta el sábado 1 de julio en el Boulevard Demetrio Herrero de Torrelavega con varios stands especializados en esta materia que llegarán de ciudades como Lisboa, Barcelona, Valencia, Oviedo o Santander y que podrán visitarse en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas durante las tres jornadas.

Puntos de venta

Una vez agotados los distintos abonos para asistir a todos los conciertos del festival, Música en Grande tiene a la venta sus entradas de día para cada una de las jornadas, con distintos precios en función de la zona del recinto en el que se sitúen los asistentes, y que se pueden adquirir en la página oficial del evento, www.musicaengrande.es, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en la web www.elcorteingles.es/entradas como en sus establecimientos de toda España, y en la página www.conciertosdecantabria.com.

También se pueden adquirir en diferentes puntos físicos, como las taquillas del estadio de El Malecón durante los días de concierto, en horario de 18.00 a 23.00 horas, en la tienda Manuel Muñoz de Torrelavega o en el restaurante Pizzería Papa John’s de Santander. Existe la posibilidad de adquirir las entradas y abonos con el Bono Cultural Joven del Gobierno de España y con el Bono Cooltura Joven del Gobierno de Cantabria, que permiten disfrutar de diferentes descuentos.

Además, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Música en Grande 2023 cuenta con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio de nueve euros para el billete de ida y vuelta y con tres rutas por una decena de municipios. Los billetes están a la venta en la página www.musicaengrande.es/autobuses.

El festival Música en Grande está organizado por Mouro Producciones y producido por 20 Años de Música, además de contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Cantur y el patrocinio de empresas privadas como Guppy, Negrita, Parte Automóviles Volkswagen, Heineken Silver, Alsa o Mimoondo.