El PSOE llevará al Pleno de Santander la creación del Consejo Municipal Escolar

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha registrado una moción al próximo Pleno para poner en marcha “urgentemente” los trámites que permitan la creación del Consejo Municipal Escolar y la aprobación de su Reglamento para que pueda estar operativo en el próximo curso 2024-2025.

En nota de prensa, Fernández ha explicado que este Consejo se aprobó en Pleno en la pasada legislatura, y ahora exige al equipo de Gobierno del PP su cumplimiento ante la “creciente preocupación” de la comunidad educativa por el “abandono” de los colegios públicos, la “inacción” ante “problemas de seguridad en entornos escolares” o “los recortes del PP en la implantación de las aulas digitales”.

En este sentido, ha recalcado que cuenta con el apoyo de las direcciones de los centros, sindicatos docentes, y asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas (AMPAS), que “lo están expresando con persistencia en el tiempo” y “con especial intensidad a raíz de los últimos acontecimientos en Santander”.

Al respecto, ha recordado que este mes se ha registrado un atropello a un menor en los aledaños del Colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Cabo Menor en Cueto; que la Consejería de Educación ha revisado el criterio de reparto de pantallas para aulas digitales, con un “recorte” del 50% en los medios preasignados a los centros públicos; y han vuelto a aflorar problemas de abandono en los colegios públicos, como el estado del pabellón del CEIP Marqués de Estella, que sufre goteras.

Fernández ha señalado que el Ayuntamiento tiene la competencia “por ley” de garantizar la conservación, el mantenimiento y vigilancia de los centros educativos de titularidad municipal, pero “de forma sostenida en el tiempo está incumpliendo con sus obligaciones legales, lo que lleva a un abandono y degradación insoportable en los colegios públicos”.

La consecuencia, a su juicio, es los niños de estos centros públicos “abandonados por el Partido Popular” ven “empeoradas las condiciones materiales en su proceso educativo y su propia salud, sufren caídas y lesiones en patios exteriores o pabellones, y ven suspendidas las clases de educación física, lo que afecta a su desarrollo físico y a su aprendizaje”.

“Cuando una instalación no recibe las inversiones necesarias, el deterioro es imparable y las soluciones son cada vez más complicadas y costosas”, ha sentenciado, al tiempo que ha criticado los “nulos avances” de la Comisión Mixta entre Ayuntamiento y Consejería de Educación, que han supuesto “la insuficiente inversión en los centros públicos de Santander, y cuatro años más de degradación y deterioro de sus instalaciones”.

Por otra parte, ha defendido que el Consejo Municipal Escolar es “el órgano más adecuado” para abordar la “necesaria implantación” de los caminos escolares seguros. En este sentido ha censurado que no solo no se han acometido éstos sino que el Ayuntamiento “parece no tener un mínimo cuidado de las actuaciones que se vienen a desarrollar en esos entornos”.

Finalmente, ha subrayado el margen de capacidad económica que tiene el Ayuntamiento para estas actuaciones, ya que apenas destina un 2% de su Presupuesto a educación, mientras otras ciudades del entorno, como Oviedo, Gijón o Pamplona destinan entre un 5 y un 10%.