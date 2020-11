Revilla no contempla el cese de la consejera de Educación tras la estocada judicial de las vacaciones escolares: "El respaldo del presidente es total"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha descartado este miércoles cesar a la consejera de Educación tras la estocada judicial de las vacaciones escolares: "El respaldo por parte del Gobierno, y especialmente de este presidente, es total", ha sentenciado el líder del Ejecutivo cántabro, tras la petición de dimisión por parte de los sindicatos docentes.

La Justicia suspende la modificación del calendario escolar en Cantabria que eliminó las vacaciones de noviembre por la pandemia

Y es que la Justicia asestó un varapalo sin precedentes al Gobierno PRC-PSOE este martes tras devolver a los alumnos y profesores esta semana no lectiva que decidió suprimir con una justificación sanitaria que ahora el TSJC rechaza en un auto que a última hora de la noche el Ejecutivo anunció que no iba a recurrir.

Este tribunal suspendió la modificación que el bipartito llevó a cabo del calendario escolar, que provocó el estallido inmediato de una polémica en toda la comunidad educativa, y estimó la medida cautelar solicitada por CCOO, de manera que desde este miércoles, el alumnado cántabro ya no tiene clase.

Nada más conocer el auto, este sindicato, que presentó el recurso contencioso-administrativo que ha tumbado la medida del bipartito, apuntó que Revilla debía "pedir perdón" y "asumir responsabilidades políticas", algo que el presidente autonómico ha descartado hacer en una comparecencia este miércoles en la que ha anunciado nuevas medidas restrictivas contra el avance de la pandemia en la comunidad.

"Ahora es normal pedir dimisiones, las he pedido yo a veces, pero ahora me toca a mí asumir este paquete y recibir críticas", ha explicado el líder regionalista, quien ha hecho hincapié en que "no cabe otra opción que acatar" la decisión judicial. "Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con determinada sentencia, pero estamos en un estado derecho", ha insistido.

Así todo, ha seguido defendiendo que la medida, que tantos detractores generó en la comunidad educativa, fue la acertada en ese momento y que se tomó "con la mejor intención del mundo". "Si hubiéramos sabido esto, hubiéramos tomado otra decisión", ha reconocido el presidente, quien ha puesto de manifiesto que son "decisiones improvisadas que hay que tomar casi día a día".

"Tomaremos muchas más, unas serán acertadas y otras equivocadas", ha sentenciado. "¿Quién puede garantizar que dentro de 15 días vamos a estar mejor?", se ha cuestionado Revilla, "se supone que sí, pero no lo sabemos", ha concluido.