El Gobierno de Cantabria no recurrirá el auto del TSJC "por responsabilidad y para evitar incertidumbre a las familias"

El Gobierno de Cantabria ha anunciado que no recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que deja en suspenso cautelarmente la resolución que establecía el carácter lectivo de los días 2 al 6 de noviembre, para "no generar más incertidumbre a las familias", aunque cree que "podría obtener una resolución favorable ante un eventual recurso de reposición" que avalase la medida.

CCOO apunta a Revilla tras el varapalo judicial por la suspensión de las vacaciones escolares: "Debe pedir perdón y asumir responsabilidades políticas"

Saber más

Así lo ha anunciado en nota de prensa el Ejecutivo, que sostiene que la renuncia al recurso es "la decisión más responsable" que puede adoptar en este momento, dado que, en caso de resolverse en las próximas horas, podría suponer el retorno a las aulas al final de esta misma semana y, si se resolviese posteriormente, "ya no tendría ningún sentido".

Por otro lado, ha recordado que la decisión se tomó, junto al cierre perimetral de la Comunidad Autónoma, para frenar la expansión del coronavirus. "Se consideró entonces y se considera ahora una actuación proporcionada y adecuada para reducir los desplazamientos dentro de la Comunidad Autónoma", afirma el Gobierno, que insiste en que adoptó la medida por "responsabilidad", pese al "desagrado" que podría generar.

"Se hizo lo que se tenía que hacer y ahora corresponde, como no puede ser de otra manera, acatar el auto del TSJC y no contribuir a generar más incertidumbre con un recurso cuya resolución llegaría al final de la semana o una vez finalizada", concluye. En virtud de dicho auto del TSJC, las jornadas de miércoles, jueves y viernes serán no lectivas para todos los estudiantes no universitarios de Cantabria.