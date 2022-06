Los sindicatos del metal mantienen la huelga tras una nueva reunión con la patronal sin acuerdo

Las federaciones de industria UGT-FICA, CCOO y USO mantienen la convocatoria de huelga general indefinida en el sector siderometalúrgico de Cantabria tras concluir este viernes sin avenencia una nueva mediación en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales). Tras la reunión, sindicatos y patronal se han criticado mutuamente en sendos comunicados por la falta de acuerdo y por no variar sus posiciones para intentar acercar posturas sobre el nuevo convenio colectivo.

Así, los tres sindicatos han señalado que la patronal Pymetal “no varía ni una coma sus propuestas inaceptables” para el nuevo convenio, por lo que se mantiene la huelga indefinida, que en sus dos primeros días ha tenido un seguimiento “de un 90 y un 95%”. Por su parte Pymetal ha asegurado que la “irresponsabilidad” de la representación sindical “es absoluta” y que “no existe una voluntad real de negociar”, siendo así que en la reunión de este viernes los sindicatos “se han negado incluso” a aceptar la mediación de los profesionales del Orecla.

A su vez los sindicatos, en su comunicado conjunto, agregan que “es increíble que Pymetal no modifique ni un ápice sus planteamientos después del incuestionable éxito de la huelga general y de la multitudinaria manifestación de ayer en Santander, lo que reafirma que la patronal no puede o no quiere ver la realidad del sector”.

“Los trabajadores y trabajadoras del sector ya han mostrado con claridad que no están dispuestos a perder poder adquisitivo o que se les arrebate derechos consolidados en el convenio colectivo, por lo que la lucha y las movilizaciones proseguirán hasta cuando sea necesario y Pymetal lo debería de tener muy en cuenta”, precisan.

Tras la reunión de este viernes en el Orecla, no se ha fijado fecha para una siguiente mediación hasta que “no haya una propuesta concreta”, precisan las federaciones de industria de los tres sindicatos representativos en la comisión negociadora del convenio colectivo del sector, que afecta a más de 20.000 personas en Cantabria.

Pymetal también ha incidido en que la representación sindical “continúa con todas sus exigencias salariales” (6,5% de incremento en 2021, e IPC incrementado en un punto para cada uno de los ejercicios subsiguientes), “más otras pretensiones de contenido teoricamente social pero con un coste económico igualmente inasumible”, en tanto que la patronal, ya en la última reunión, “elevó su propuesta”. A su juicio, “no se puede ni se debe aceptar un chantaje como el que están perpetrando los sindicatos, que perjudica en primer lugar a la empresa, en segundo lugar a los trabajadores, y finalmente, a la sociedad en su conjunto”. En consecuencia, concluye, ante “la irracional postura” de los sindicatos, “habrán de ser los trabajadores quienes actúen con cordura y retomen sus puestos de trabajo a partir del próximo lunes”.