Viesgo retira el transformador de la calle Lasaga Larreta de Torrelavega tras "15 años de lucha" vecinal

La empresa Viesgo ha retirado finalmente el transformador que estaba instalado bajo una comunidad de la calle Lasaga Larreta 33 de Torrelavega "tras 15 años de lucha" de los vecinos.

Así lo ha destacado este viernes en un comunicado el grupo ACpT, lamentando que "han sido demasiados años difíciles de lucha" para los vecinos que "un día llegaron al Ayuntamiento pidiendo ayuda y la única puerta que encontraron abierta fue la de Esther García", concejala de ACpT fallecida en 2013.

"Esta victoria va por ti, compañera Esther García. Tú fuiste quien la comenzaste, dejándonos claro que la única lucha que se pierde es la que se abandona", ha sentenciado el partido.

ACpT ha lamentado que han sido cinco los alcaldes que han "despreciado e intentado ningunear" a los afectados por el transformador y ha mencionado a Blanca Rosa Gómez Morante -exregidora por el PSOE y actualmente concejala por Torrelavega Sí-, que según el partido "ni siquiera se dignó si quiera jamás a escucharlos", o al 'popular' Ildefonso Calderón, que "les llamaba locos y obsesionados".

Y al resto de alcaldes "muy poco les preocupó el tema, por no decir que nada. Todos ellos y ellas, sin importar el color político, repetían una y otra vez los mismos mantras", como que "no se puede hacer nada" o que "el Ayuntamiento no tiene competencias en este tema", ha criticado ACpT.

No obstante, ha ensalzado que, gracias a que "no se han rendido en ningún momento", lo que "durante 15 años llamaron imposible, hoy es una realidad".