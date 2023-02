ASAJA convocará manifestaciones que “si son violentas, serán violentas”, si no hay una solución a la plaga de conejos en marzo

ASAJA de Castilla-La Mancha convocará manifestaciones si en marzo no hay una solución al problema de la superpoblación de conejos que se están comiendo las cosechas de muchas explotaciones, según ha anunciado el secretario regional de la organización en una rueda de prensa que se ha celebrado en Toledo.

Castilla-La Mancha declara emergencia cinegética temporal por daños causados por los conejos en 292 municipios

En estos momentos, desde ASAJA se está negociando con todas las administraciones implicadas en la situación, entre las que están ADIF, Fomento, las Confederaciones Hidrográficas y la Junta de Comunidades, y si para marzo “no hay una decisión importante en relación a este problema iremos a movilizaciones pero no de pasearnos por las calles, tenemos que ir a atacar el problema, que son violentas, serán violentas, pero tenemos que defender nuestra situación”, argumentado que incluso hay agricultores afectados psicológicamente y algunos que van a dejar la agricultura porque los conejos se comen “más del 50% de su explotación”.

El responsable regional de la organización ha recordado que empezaron denunciando y buscando soluciones a este problema en el 2009. “Llevamos muchos años intentando descubrir el origen del problema” y para ellos está “sobre todo en la dejación de funciones de las administraciones que mantienen y han elaborado las grandes infraestructuras”, como ADIF, el Ministerio de Transportes y las Confederaciones y “el Gobierno de de Castilla-La Mancha podía haber hecho más”, ha señalado.

La organización está manteniendo contactos con todas ellas para intentar que se pongan en marcha soluciones y ha conseguido el compromiso de la Consejería de Desarrollo Sostenible para que se dirija a las administraciones del Gobierno central responsables de la situación para acabar con la proliferación del conejo.

Respecto a medidas como las que ya se han tomado, Fresneda ha señalado que tanto la declaración de comarca de emergencia ha sido insuficiente y los seguros agrarios “no valen para nada”.

Asimismo, ha recordado que no es posible la declaración de plaga para estos animales, declaración que le han denegado todos los gobiernos, de izquierdas como de derechas, “porque habría que tratar con sustancias que perjudicaría a los agricultores en general”.

Respecto a la manifestación convocada por Unión de Uniones de Castilla-La Mancha junto a la Plataforma de damnificados por la plaga de conejos para el próximo miércoles 22 de febrero en Toledo, Fresneda ha señalado que las siglas de ASAJA no van a participar ya que en estos momentos están negociando aunque “animamos a que participen todos los agricultores afiliados a ASAJA en todas las movilizaciones que consideren oportunas”.

Asimismo, el dirigente de la organización agraria ha condenado que le lleguen “wasap de dirigentes políticos convocándome a la manifestación para declarar plaga cuando esos mismo cuando gobernaban me dijeron que no se podía declarar plaga. Mezclar el drama de una familia con los intereses políticos de otras personas no se puede y no vamos a participar”.