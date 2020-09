Alcoba de los Montes confirma 38 contagios en su residencia: "Si no reducimos contactos, no hay forma humana de pararlo"

El alcalde de Alcoba de los Montes, Pedro José Escudero, ha confirmado un brote que afecta a 38 personas en la residencia de la localidad, de los cuales 25 son residentes y 13 trabajadores. Esta localidad es una de las de la provincia de Ciudad Real que mantiene medidas especiales por la incidencia del virus.

En un comunicado a través de la cuenta de Facebook del municipio a última hora de la tarde de este sábado, precisa que de los afectados solo tienen síntomas leves entre cuatro y cinco personas. Estos afectados se suman a los 31 contagios que el primer edil confirmó también por esta vía este viernes 4.

"No hay forma humana de parar el brote si no seguimos todas las recomendaciones, si no reducimos los contactos sociales, si no nos quedamos en nuestro núcleo de convivencia", ha pedido el primer edil.

Por ello, ha insistido en no asistir a comidas o cenas o reuniones con amigos, fuera del grupo de convivencia estable, porque de lo contrario, "no seremos capaces de parar el brote". "Por favor, vamos a ser responsables, para que el brote quede reducido y eliminado, apelo a la responsabilidad individual. Ánimo, fuerza, juntos venceremos", ha asegurado.