Bolo-Bolo pide al PP de Toledo que acabe con su “constante oposición” al colectivo LGTBI

La Asociación Bolo-Bolo ha manifestado su rechazo al “nuevo portazo” del PP al colectivo LGTBI y los derechos humanos de la comunidad. “Criticamos que nuevamente se alineen con la ultra derecha decidiendo no apoyar la moción presentada por los Grupos Municipales Socialista y de Unidas Podemos con motivo del 28J: “por los derechos LGTBI ni un paso atrás”, moción que sí ha apoyado el Concejal de Ciudadanos”, enfatizan.

De este modo, han pedido una “profunda reflexión” al partido. “Hace unos meses cumplíamos 20 años y el PP se admiraba públicamente ante los medios de comunicación por no haber sido invitados a nuestras celebraciones. Hoy con sus actos, el partido mismo puede responderse el por qué no fueron invitados y por qué desde el movimiento LGTBI no podemos confiar en una organización que sistemáticamente se opone al reconocimiento de nuestros derechos y avances legales y sociales”, recalcan.

Igualmente, señalan que es una “pena” ver cómo “constantemente tienden a posicionarse en contra de nuestras reivindicaciones y derechos”. “Queremos recordar que cuando hablamos de Derechos LGTBI, estamos hablando de Derechos Humanos, esperemos que en algún momento el PP pueda entender, asimilar e integrar este discurso dentro de sus filas”, afirman. En este sentido, señalan que una oportunidad para ello será la votación regional de la Ley LGTBI. “Podremos ver si se plantean un cambio o si continúan instalados en el discurso del rechazo y el no reconocimiento de nuestros derechos. Las personas y las organizaciones se conocen por sus actos y por sus decisiones. Queremos hechos reales y los queremos aquí y ahora”, recalcan.

La organización convocó una concentración frente al Ayuntamiento esta mañana, antes de presentar el programa de la semana ‘Toledo Entiende’. La concejala de Servicios Sociales, Ana Abellán, ha participado junto a un amplio número de ediles y concejalas del equipo de Gobierno y a los concejales de IU-Podemos en ella para denunciar los derechos “ultrajados” del Pleno municipal por PP y Vox. Abellán ha lamentado el “bochorno” que se vivió en el Pleno ordinaria del mes de junio, en el que la derecha obvió por completo a los toledanos y a las toledanas LGTBI y sus derechos, una actitud que ha calificado de “inadmisible” en el órgano colegiado de máxima representación, deliberante, de control y fiscalización de los órganos ejecutivos y decisorio en los asuntos de mayor trascendencia del Ayuntamiento.

Así, los concejales socialistas han denuncia que PP y Vox “ni se inmutaron” cuando el Pleno condenó la discriminación e incitación al odio LGTBI y votó a favor de los derechos del colectivo o dotar a las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la diversidad afectivo sexual y con un enfoque de diversidad y Derechos Humanos; además de instar al Gobierno de España a promover la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación de Personas LGTBI, que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario y en la esfera pública, y a que se acompañe de una dotación presupuestaria que posibilite la aplicación real de la misma.

El Pleno también reconoció ante la pasividad de la derecha reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las autoridades locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando políticas públicas igualitarias e inclusivas.

Por parte de Izquierda Unida-Podemos Toledo han recriminado a Vox la “falta de respeto” al no debatir y obviar la moción conjunta presentada PSOE y la formación de izquierdas. Olga Ávalos, concejala, ha lamentado que “ya sabe que no les importan” esas personas que también viven en Toledo demostrando como “hacen la unidad de España”. En este sentido, ha señalado que la entrada de la ultraderecha conservadora en las instituciones “pone a las personas LGTBI en una diana con la difusión de discursos abiertamente LGTBIfóbicos” poniendo en peligro los avances legales conquistados.

“Queremos decir alto y claro que practicamos un feminismo de clase, abolicionista, antirracista y transinclusivo. Nuestra lucha política enfrenta firmemente a la alianza criminal entre el capitalismo y el patriarcado”, ha manifestado.