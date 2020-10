Castilla-La Mancha desmiente el bulo de las mascarillas reutilizables gratuitas: "La prueba del mechero no demuestra su validez"

La portavoz regional de Castilla-La Mancha ha querido desmentir los bulos alrededor de las mascarillas reutilizables que comenzaron a distribuirse el pasado lunes 19 de octubre en las farmacias de Castilla-La Mancha. En este sentido, Blanca Fernández ha recalcado que cumplen "perfectamente" con la legislación vigente, "como no podía ser de otra manera". "Son higiénicas, reutilizables, con eficacia de filtración bacteriana superior al 90% y aguantan diez ciclos de lavado", recalcó la portavoz.

Sres. responsables de la compra y distribución de estas mascarillas. He recibido este video donde la protección queda en entredicho y existen dudas de que cumpla normativa.¿Que hacer ante esto? Ahora tengo la duda de si adquirir en Farmacia 🤦🏻‍♂️@SanidadCLM @jfdezsanz @masquealba pic.twitter.com/6cqb1erLHo — Jose Eugenio 💗 (@joseeugeniocv) 21 de octubre de 2020

Por eso, ha pedido a la ciudadanía que "no haga caso de los bulos" y que se informen de fuentes oficiales porque "la normativa se cumple". La "famosa prueba del mechero", criticó, que "supuestamente pone en cuestión la validez" de las mascarillas "no demuestra la validez o no", porque lo que "filtra es el aire y demuestra la permeabilidad, no la eficacia contra los microorganismos". De este modo, lamentó que se crea un "ruido insoportable" que genera "incertidumbre e inseguridad" en la ciudadanía.

Reunión con Madrid y Castilla y León

En cuanto a la reunión que se celebrará esta tarde entre las tres comunidades autónomas, la portavoz regional ha preferido no aventurarse a decir si habrá o no un cierre perimetral de la comunidad incluso en el caso de haber una negativa desde Madrid. "Son momentos de colaboración y no confrontación, el ánimo es encontrar un clima de colaboración". El cierre perimetral de Castilla-La Mancha, insistió, deberá ser una medida "en consenso" de las tres partes "y no contra nadie". "Es el momento de proteger la salud pública", concluyó.

"Partimos de la idea de un confinamiento perimetral para evitar que en los puentes haya salida masiva de ciudadanos y ciudadanas de Madrid que pueda complicar la situación en Castilla-La Mancha", recalcó Fernández, que aseguró que así el Gobierno quiere intentar la posibilidad de unas Navidades "con un poco más de margen". "Entendemos que tenemos margen de maniobra para que la medida sea consensuada. En Castilla-La Mancha y Castilla y León estamos de acuerdo y Madrid, por ahora, no rechaza de plano. Preferimos ser prudentes y no muy tajantes a la hora de afirmar estas cuestiones", señaló.

Toque de queda desde las 12, "para que los hosteleros puedan dar cenas"

En cuanto a la decisión de aumentar la hora del toque de queda hasta la medianoche, Blanca Fernández ha explicado que se trata de facilitar que se puedan dar cenas en el sector de la hostelería, "habida cuenta de que se cumplan las medidas higiénicas". en estes sentido, explicó que no se ha detectado "ninguna" situación de incumplimiento o irresponsabilidad en la restauración, y que el toque de queda tiene como objetivo "evitar el ocio nocturno" que es el que "a veces" hace que se prescinda de las mascarilla. "Se pretende evitar las aglomeraciones de personas, para que sepamos que podemos y no hacer, pero fectivamente este margen de una hora tiene que ver con que los hosteleros puedan dar cenas".