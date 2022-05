“Hay voluntad para una confluencia a la izquierda del PSOE” en Castilla-La Mancha

Esta semana ha quedado oficialmente constituida la formación Más País Castilla-La Mancha con el objetivo de “sumar y construir en el cambio social y con una fórmula de hacer política práctica y cercana que hable de los problemas de la gente”, explican fuentes del partido.

La formación errejonista no tiene intención de concurrir en solitario a las próximas elecciones autonómicas y municipales. “Somos conscientes de que todo pasa por sentarse a hablar con más gente y construir entre todos”.

Más País cree que la hoja de ruta a corto plazo “pasa por el proceso de escucha que ha puesto en marcha Yolanda Díaz. Nos debe servir de aglutinante en todos los territorios”. Toda una declaración de intenciones por la que Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo e incluso el Partido Castellano podrían conformar una hipotética confluencia en lo autonómico y en lo municipal en un proceso que, de entrada, no se atisba sencillo.

En Castilla-La Mancha el reloj electoral ha comenzado la cuenta atrás a la izquierda del PSOE. El runrún es ya evidente, pero discreto y al paso que marque Yolanda Díaz. Al menos así lo reconocen abiertamente tanto IU como Más País.

Hay disposición para una candidatura de unión no solo con otros partidos políticos sino en conjunto con organizaciones ciudadanas de todo tipo, sindicatos y asociaciones Podemos Castilla-La Mancha

Podemos Castilla-La Mancha se muestra prudente y hasta parco a la hora de hablar de elecciones y de confluencia, pero también habla de “disposición” para una “candidatura de unión”, no solo con otros partidos políticos sino “en conjunto con organizaciones ciudadanas de todo tipo, sindicatos y asociaciones”.

¿Y el candidato o candidata a la Presidencia de la Junta?

Una de las preguntas en el aire es quién sería el candidato o candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha de la confluencia. En 2019 parecía más sencillo. El entonces secretario general de Podemos José García Molina era vicepresidente en el Gobierno de Emiliano García-Page y, aunque no sin reticencias, su nombre se impuso.

El acuerdo entonces se logró casi ‘in extremis’. A poco más de dos meses de las Elecciones y con un reparto territorial en las candidaturas: cuatro a uno para Podemos en las cabezas de lista autonómica de las cinco provincias castellanomanchegas y ninguna candidatura encabezada por Equo.

El coordinador regional de IU Juan Ramón Crespo fue cabeza de lista de la confluencia por Ciudad Real y Podemos se reservó los puestos de cabeza de lista en Toledo, Albacete, Guadalajara y Cuenca.

En la actualidad ni Unidas Podemos ni Equo tienen representación parlamentaria regional. De hecho, en esta comunidad autónoma ni siquiera se habla de ‘Unidas Podemos’ porque IU y Podemos suelen presentarse ante la opinión pública como dos fuerzas políticas diferenciadas, salvo en contadas ocasiones.

Como nos centremos en quiénes serán los candidatos o candidatas el proyecto será fallido desde el principio IU Castilla-La Mancha

“Hay voluntad de construir un frente amplio o como queramos llamarlo”, aseguran desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha. La idea, resaltan desde Podemos, es que “la sociedad vea que el apoyo no se basa sólo en siglas, sino en trabajar en favor de la gente”.

Para Más País “es necesario cogernos de la mano y tirar hacia adelante detrás de quien haga falta”. El candidato o candidata “será lo de menos” porque el objetivo de todos será “que la gente pueda pagar la luz, que el Tajo esté en condiciones, que las carreteras no se privaticen, que haya buena educación o que las enfermeras no tengan que andar como locas porque no dan abasto”.

“Como nos centremos en quiénes serán los candidatos o candidatas el proyecto será fallido desde el principio”, apostillan desde IU. “En Castilla-La Mancha hay una necesidad democrática de aunar fuerzas a la izquierda del PSOE”.

Hay que minimizar la división del voto. Es una apreciación en la que coinciden IU -cuyo coordinador general en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, es afiliado al PCE de Yolanda Díaz- y Más País, una incipiente formación en la región todavía sin estructura definida en sus cargos orgánicos.

Estamos con la vista más puesta en candidaturas locales que autonómicas y ya hay algunas conversaciones Equo Castilla-La Mancha

Esta redacción se ha puesto en contacto también con Equo, cuyas fuentes señalan que el partido se está preparando, efectivamente, para las próximas elecciones. Sin embargo, aclaran, con la vista más puesta en candidaturas locales que autonómicas. Ya se han mantenido “algunas conversaciones”, sin concretar, para evaluar posibles candidaturas conjuntas.

En Castilla-La Mancha ya hay precedentes de confluencia. Y además fue la primera comunidad autónoma en propiciar un gobierno de coalición PSOE-Podemos para desalojar a Dolores de Cospedal de la Presidencia regional.

La alternativa debe serlo de verdad y que, más allá de paradigmas ideológicos, sea capaz de gobernar esta región de forma distinta, contando incluso con el PSOE si llega el caso Más País Castilla-La Mancha

Durante las pasadas elecciones autonómicas en Castilla y León se produjo, por primera vez, una confluencia de IU y Podemos. En Andalucía el proceso se ha complicado y en Castilla-La Mancha los mimbres están ya tejidos y aunque no son firmes, la voluntad parece clara. “Andalucía vive un punto de inflexión. Se abre un periodo nuevo y es normal que se produzcan fricciones producto del cambio. Las cosas no son como empiezan”, dicen desde Izquierda Unida.

Más País no oculta su preocupación por el caso andaluz, pero cree que en Castilla-La Mancha “la estrategia no pasa por la conservación de la financiación de partidos políticos. Todo apunta a que la fractura en Andalucía viene de ahí y a la gente eso no le interesa”. Por eso pide a la hipotética candidatura de unidad castellanomanchega “realismo”.

“Si llegamos a la confluencia la cuestión no será cuántos somos sino para qué. La alternativa debe serlo de verdad y que más allá de paradigmas ideológicos, sea capaz de gobernar esta región de forma distinta, contando incluso con el PSOE si llega el caso”.

¿Contrarrestar una posible coalición PP-Vox?

Quizá más que nunca sean las elecciones autonómicas de los bloques, aunque Castilla-La Mancha, salvo en contados comicios, sea una comunidad autónoma con tradición de mayorías absolutas favorecidas por la propia ley electoral.

IU reconoce que hay una “necesidad imperiosa de que Emiliano García-Page mire hacia posiciones progresistas y hacia las políticas sociales, porque no lo ha hecho”, pero también cree que existe un “peligro real” de que la derecha y la extrema derecha lleguen al gobierno de Castilla-La Mancha.

“Nuestra responsabilidad es obligar a Page a girar hacia la izquierda porque no tendrá voluntad propia. Hay que hacerlo no solo por vocación sino por necesidad democrática. Hemos de aunar fuerzas a su izquierda con una candidatura política única”.

Para Más País “no se trata solo del miedo a la derecha o a lo que pueda venir y que incluya a la extrema derecha. Debemos pensar más allá. Teniendo claras cuestiones como el cambio climático, el feminismo, el cambio social y pensar en los trabajadores y trabajadoras hay posibilidad de aglutinar. Las ideologías de cada uno las separan solo algunos matices”.

Desde este partido piden “dejar a un lado los egos, las tontunas y dejar de cavar trincheras porque hablamos de cosas muy serias: las personas”. Además, recuerda que “la experiencia nos dice que, si no, estamos condenados a la irrelevancia y desde luego el gobierno de García-Page no pasa por ser el paradigma de social, cercano y que piense en verde y en morado. Es un PSOE escorado hacia el otro lado”.