Juan Ramón Crespo, reelegido para afrontar su segundo mandato al frente de IU de Castilla-La Mancha

Juan Ramón Crespo ha vuelto a ser reelegido por casi plena mayoría coordinador regional de Izquierda Unida. Y ha iniciado este segundo mandato haciendo un llamamiento a partidos políticos, organizaciones o asociaciones que, no estando de acuerdo con la política que se está haciendo, sumen fuerzas para alumbrar una "plataforma" que ponga a las personas en el centro.

Así lo ha avanzado Crespo tras volver a ser reelegido coordinador regional en el marco de XV Asamblea Regional que la federación de izquierdas ha celebrado en Toledo, en la que ha abogado por movilizar a la gente en un momento en el que las personas "cada vez son más individualistas".

Preguntado sobre si esa plataforma que aspira a conformar puede derivar a una faceta más política de cara a las elecciones del 2023, Crespo, quien ha admitido que sería bueno que ese movimiento ciudadano se transforme para ser útil en las instituciones, ha dejado muy claro que ese no es el propósito, pues lo que busca es "limar diferencias para conseguir un programa en beneficio de la sociedad de Castilla-La Mancha".

De igual modo, Crespo se ha mostrado orgulloso, tras dar cuenta ante la Asamblea del informe de gestión de la Ejecutiva que ha liderado, de que se hayan alcanzado los objetivos que se marcaron al inicio. El primero de ellos, ha detallado, era mantener IU, que la organización "no perdiera su identidad en momentos convulsos" provocados por la irrupción en el tablero político de nuevos partidos. "Hace cuatro años y medio algunos estaban labrando la lápida de defunción de IU, nos daban por muertos. Pero no lo estamos. Estamos aquí", ha presumido Crespo, que ha defendido que las organizaciones como IU tienen "arraigo" en los pueblos de la región y una base social de militancia, que "se puede doblar como un junco pero no se parte".

Representación en ayuntamientos

Otro de los retos alcanzados, ha proseguido Crespo, ha sido poder mantener la representación en los ayuntamientos de la región, pues el municipalismo es una de las características que definen a la federación de izquierdas en Castilla-La Mancha. "Hemos mantenido la representación en las elecciones del 2019, alcanzando alcaldías y coaliciones y hemos obtenido tres diputados en las cinco diputaciones provinciales".

En cuanto al tercero de los propósitos, trabajar para ser herramienta que cambie realidades en Castilla-La Mancha, la Asamblea de este sábado ha abordado la falta de "proyecto" para Castilla-La Mancha, sumida en una improvisación continua que, a su entender, ha caracterizado la acción de los sucesivos gobiernos. "Nunca se ha sabido qué hacer con el dinero de los fondos europeos o del propio Gobierno y eso ha llevado a desperdiciar muchos recursos", ha lamentado Crespo, que ha defendido que IU se propone elaborar un proyecto de región que beneficie a la clase trabajadora, que supone la mayoría social.