Pablo Casado elude mencionar el Tajo-Segura, defiende embalsar agua de lluvias y rechaza las desaladoras por "contaminantes”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado en Toledo la nueva sede de los ‘populares’ castellanomanchegos, y se ha referido a una de las cuestiones más controvertidas en esta comunidad autónoma, como es el agua. Durante su intervención, ha dicho no querer “eludir” este tema, si bien no ha hecho mención expresa al trasvase Tajo-Segura ni lo ha rechazado como tal. Concretamente, ha subrayado que cuando en España se habla de agua, el PP de Castilla-La Mancha siempre ha sido “tremendamente generoso” y eso que “la prensa no entiende bien lo que decimos, y lo que decimos es que tiene que haber agua para todos”.

Se ha dirigido al presidente del PP autonómico, Paco Núñez, para desmentir que este partido diga algo distinto en cada territorio afectado por el trasvase. “El PP lo que pide es agua para todos, también para las cuentas cedentes, y es lo que hacemos cuando estamos pidiendo que haya fondos europeos para hacer unas infraestructuras de embalsamiento de agua, de diques de contención, eso ayuda a que las cuencas receptoras no tengan que recibir agua”, ha subrayado.

“Si nosotros, ante las DANA, embalsamos y hacemos diques de canalización, si no contaminamos con desaladoras y hacemos más eficientes los regadíos y la agricultura, habrá un momento en que las dos cuencas, la cedente y la receptora no tengan ningún problema. Es una irresponsabilidad intentar enfrentar a los territorios por estas cuestiones”, ha concluido sobre este tema.

En defensa del legado de Cospedal

Por otra parte, también ha reivindicado el legado de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, de quien ha destacado que es la persona que llevó al Partido Popular a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Ha recordado a José Manuel Molina, expresidente del PP en la región y "muy en especial de María Dolores, que es la persona que nos llevó a la presidencia", al tiempo que ha pedido a los actuales dirigentes que como una piña remen a favor de alcaldes y concejales y a favor de que Nuñez sea el próximo presidente manchego. Casado se ha referido a Cospedal cuando la Fiscalía Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional que inste a reabrir la instrucción del caso Kitchen porque ve "suficientes indicios de criminalidad" respecto a de Cospedal en el presunto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas.

Previamente, el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha pedido a Paco Núñez que llevara a Casado a las orillas del río Tajo en Toledo y que le preguntara directamente “dónde ve el agua que sobra para trasvasar a Murcia". "Le queremos pedir hoy al señor Núñez que ya que no va a coger el micrófono para decirle al señor Casado no al trasvase, al menos que se lo murmure y se lo murmure llevándole a las orillas del río Tajo"

"El silencio de Casado debilita el liderazgo de Núñez, da rienda suelta a los rumores de su pronta destitución, pero sobre todo lo que hace es traicionar una vez más la complicidad que necesitamos para defender nuestra agua, nuestros derechos y nuestros intereses", ha denunciado el dirigente socialista.