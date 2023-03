La candidata del PP en Guadalajara: “A lo mejor alguien plantea que pactar con Podemos es legítimo y con Vox no”

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y vicepresidenta de las Cortes regionales, Ana Guarinos (Zaragoza, 1969), es la candidata del PP a la Alcaldía de Guadalajara de cara al próximo 28 de mayo.

No es su primer intento de gobernar un ayuntamiento. Ya fue cabeza de lista al Ayuntamiento de Molina de Aragón allá por 1999. Esta veterana fue presidenta de la Diputación Provincial entre 2011 y 2015, durante la etapa de Dolores de Cospedal al frente a la Junta de Castilla-La Mancha.

Conoce el Ayuntamiento de Guadalajara. Ya fue concejala durante dos legislaturas. En una entrevista asegura que estar en política supone “estarlo para lo que considera conveniente tu partido”. Ahora toca asumir la candidatura a la Alcaldía de Guadalajara. “Es un inmenso honor y una responsabilidad. Yo encantada. Agradezco que hayan pensado en mí”, comenta. Y como viene siendo habitual en cualquier candidato o candidata del PP a las elecciones municipales y autonómicas del 28M, el argumentario suena más a elecciones generales. “Guarinos va bien”, dijo el domingo Alberto Núñez Feijóo en un acto en la ciudad para presentar el programa marco del partido de cara al 28M. Había hecho, comentó, su propia “encuesta ciudadana”.

Hubo muchas suspicacias por la tardanza en anunciar la candidatura en Guadalajara. ¿Estaban justificadas?

¿Tardanza para quién? A ver. Las elecciones ni siquiera están convocadas. Es verdad que este año se ha empezado a hablar antes de candidaturas, pero hace cuatro años quiero recordar que las candidaturas de otras formaciones a la Alcaldía de Guadalajara se anunciaron a finales de noviembre de 2018. Otras lo hicieron después y nadie pensó que se anunciaban de forma tardía.

El PSOE ha dicho que no se encontraba candidato dispuesto a “salir a perder” frente a Alberto Rojo, pero en los mentideros estuvieron también los rumores de pugna interna. Siempre se ha hablado mucho de sus desencuentros con Antonio Román…

Podríamos pensar entonces que en 2018 el PSOE tampoco tenía candidato a la Alcaldía de Guadalajara. Y además Alberto Rojo no fue ganador. Se quedó con 10 concejales. Es cierto que fue el más votado, pero no tuvo mayoría absoluta. Se quedó muy cortito en sus expectativas y gobierna porque firmó un pacto con Ciudadanos.

Si el PSOE quiere buscar ese tipo de excusas es que vamos bien. El PP anunció la candidatura cuando tenía que anunciarla. Quien está al frente de la Alcaldía debería estar más preocupado por los problemas de los vecinos, que son muchos y no se han resuelto en cuatro años, que por el adversario. Alberto Rojo está más en clave electoral que de trabajo.

Este domingo durante un acto del partido en Guadalajara y en presencia de Feijóo pareció que taponaba usted los comentarios del PSOE que hablan de “hemorragia interna” del PP en Guadalajara cuando dijo usted que Román ha sido un gran alcalde…

Usted lo ha dicho. Es de lo que habla el PSOE. Mire usted, yo al PSOE le resto todo tipo de credibilidad. Sus fracturas internas siempre han existido y han sido visibles. Las recuerdo con Magdalena Valerio y con María Antonia Pérez León. O las fracturas en el Congreso regional cuando un guadalajareño se presentó contra Emiliano García-Page.

¿Hemorragias? Eso corresponde a un PSOE que ha perdido toda credibilidad a nivel nacional. Alberto Rojo está avalando las políticas de Pedro Sánchez. Además en cuatro años no ha sido capaz de tener proyecto ni de defender a Guadalajara. Ha fracasado. No ha sacado ni un solo proyecto adelante. Que alguien sin palabra hable de otro partido político… No tiene credibilidad.

En el PP no hay absolutamente ningún problema. Es un partido con un proyecto y con un objetivo: mejorar la vida de los ciudadanos. Lo demás son inventos socialistas.

Dije lo que siempre he pensado: Guadalajara ha tenido dos grandes alcaldes en la democracia, José María Bris y Antonio Román. Han sido momentos en los que se puso a la ciudad en el ‘top’. Dígame un solo proyecto que haya sido capaz de ejecutar Alberto Rojo. Cero.

¿Cuándo presentará la lista que la va a acompañar en la candidatura?

Después de la Semana Santa. Tenemos el proyecto que es lo importante. De él formará parte todo el mundo que quiera. Es mucho más que una candidatura con nombres.

En estos compases de precampaña dice usted que su objetivo será recuperar la confianza de los guadalajareños en el PP. ¿Cómo lo hará?

Pues hablando con ellos, estando mucho en la calle, trasladando confianza y credibilidad. También contándoles que pueden confiar en alguien que ya ha gestionado como presidenta y vicepresidenta de la Diputación en un momento de dificultades económicas, con una deuda de 70 millones que pusimos a cero. Además, trasladando honestidad, trabajo y compromiso. Hablo con la gente para preguntar por los problemas, que son muchos en una ciudad que lidera junto con Toledo la inflación en Castilla-La Mancha.

¿Eso depende del alcalde o alcaldesa?

Depende de la Alcaldía en cuanto a que tiene que tomar medidas. El Ayuntamiento no controla la inflación, pero si tus vecinos lo están pasando peor que otros, tienes que ofrecer soluciones.

El alcalde se ha quedado cruzado de brazos. Ha recaudado 17 millones de euros más cuando se están perdiendo puestos de trabajo y ha subido la cesta de la compra. ¿En qué se los ha gastado? ¿La ciudad está más limpia? Hemos tenido un gobierno confinado. Otros municipios lo han aprovechado. No se ha mejorado la calidad de vida ni los servicios que se prestan.

Ahora estamos en niveles de desempleo previos al coronavirus. Hay casi 5.000 desempleados. No han mejorado los datos ni con un Plan de Empleo de la Junta. No hay empleo de calidad. Es preocupante.

Hace una década, en 2012 con el gobierno de Antonio Román el número de parados rozaba los 8.500…

Pero en 2012 el desempleo no llegaba de manos del PP, sino del Gobierno de José María Barreda, con quien hubo 121.000 parados más. Entre el 2011 y el 2015 se redujo el desempleo juvenil con el Gobierno regional del PP y en los dos últimos años de legislatura se empezó a generar empleo.

En la época del gobierno de Antonio Román, fíjese si se creaba más empleo que no había Plan de Empleo de la Junta.

¿Y era un empleo de calidad?

Sí. El Ayuntamiento tenía su propio Plan de Empleo. Se conveniaba con las empresas, había formación y se hacían las prácticas. Era un plan de empleo dual. Muchas personas se quedaban en las empresas.

El plan de empleo puede ser bueno para desempleados de larga duración, pero es pan para hoy y hambre para mañana. A los seis meses, se les manda al paro. Guadalajara está mucho peor. Además, en los últimos datos están ocultos los trabajadores fijos-discontinuos.

¿Y cuál es su propuesta?

Creer en Guadalajara y potenciarla. No somos una isla. Tenemos la ventaja de estar a 50 kilómetros de la capital y más cerca de la comunidad autónoma que más empleo e industrias genera junto con Andalucía.

Guadalajara tiene que protagonizar e impulsar el eje logístico con Madrid y Andalucía. Si no establecemos una estrategia para el Corredor del Henares estamos jugando en desventaja con Madrid. La fiscalidad allí es más ventajosa. No podemos ver a Madrid como enemigo porque sea ideológica o políticamente diferente.

Ha prometido usted bajar impuestos para pymes y autónomos. ¿Recaudar menos de una parte de la sociedad es compatible con mejorar servicios para el conjunto de los ciudadanos?

La fiscalidad en el Ayuntamiento tiene que ser siempre moderada. Un vecino no criticará los impuestos que paga si recibe servicios adecuados.

Yo le pregunto por su propuesta de bajar impuestos a las empresas. ¿O lo que plantea es bajar impuestos o tasas en general?

Planteo una fiscalidad moderada, equitativa y adecuada en función de los servicios. Hay que ver cómo se repercuten. Nadie duda de que los servicios hay que pagarlos. Lo que no se puede hacer es recaudar 17 millones más y prestar peores servicios. Esa es la crítica.

La ley de Bienestar Animal es un despropósito. Parece que se protege más a los animales que a las personas. No se le va poder dar un manguerazo a una rata o matarla si la tenemos en casa

Como están haciendo otros candidatos y candidatas del PP, su mensaje en la precampaña es una especie de llamamiento contra el ‘sanchismo’ o para “echar a Pedro Sánchez”. ¿Cree que eso lo entienden quienes tienen que elegir al alcalde o a la alcaldesa de Guadalajara?

Claro. ¿Guadalajara es una isla? ¿Vivimos al margen del país? No. Todo nos afecta. Como estructura autonómica y como municipios. ¿Nos afecta la reforma del Código Penal? Claro. ¿Es que un guadalajareño no es español? ¿No nos afecta una ley que ha puesto en la calle a violadores? ¿O la ley Trans? ¿O la mal llamada ley de Bienestar Animal? Es la mayor barbaridad que he conocido. Es un despropósito. Parece que se protege más a los animales que a las personas. No se le va poder dar un manguerazo a una rata o matarla si la tenemos en casa.

Y mientras, el candidato socialista ha guardado silencio. Echo de menos que no nos defienda ante un gobierno como es el de su partido que está poniendo en peligro la unidad de España. Me molesta su conformismo. Votar a Alberto Rojo será reforzar a Pedro Sánchez.

Ha dicho usted que hay que ‘teñir España y Castilla-La Mancha de azul PP’. Parece que se trate más de eso que de un proyecto personal de Ana Guarinos para Guadalajara

No tengo un proyecto personal como Ana Guarinos, sino como miembro del PP. Para mí se trata de más y mejor Guadalajara. Es un proyecto político a medio plazo. Tengo ambición para Guadalajara.

El proyecto para Guadalajara es el del PP. No es un proyecto aislado para un municipio. Es un pack. Acabamos de presentar el proyecto marco. Es único para España.

Pero alguna prioridad tendrá para Guadalajara

Se conocerá. Pero tenemos un programa marco único para todos los municipios. Luego trabajaremos en lo concreto. Lo prioritario para mí son las personas, que tengan empleo y calidad de vida. Que se sientan atendidas y que tengan los mejores servicios públicos.

Guadalajara ha vivido estos cuatros años inmersa en anuncios. No ha pasado de ahí, de presentar una maqueta o colocar una primera piedra. Y eso con fondos europeos casi sin límites que no han sido capaces de utilizar para Guadalajara. Sin límites en el techo de gasto. Con todo y con eso ni un solo proyecto ejecutado.

Alberto Rojo le ha pedido una campaña tranquila y limpia. Usted le exige lo mismo, pero ¿calificaría de juego limpio que el PP usase el 8M una furgoneta acusando al Sánchez y a Page de “dejar a los violadores en la calle” o pegar carteles con mensajes en tono electoral en los centros de salud?

¿Califica usted de campaña limpia que en unos autobuses escolares aparezca publicidad del Gobierno de Castilla-La Mancha pagada con recursos del PSOE?

¿A qué se refiere?

A lo de ‘Estamos en buenas manos’.

¿Quiere decir que ese lema [es el de la precampaña del PSOE] aparece en los autobuses escolares?

Sí, sí. Le pregunto al PSOE si llenar todos los autobuses escolares y las vallas con ‘Estamos en buenas manos’ es una campaña limpia. ¿Cree usted que informar a los ciudadanos no es campaña limpia?

En cuanto a los carteles en los centros de salud, Paco Núñez informaba de lo que va a hacer con la Sanidad. Es un cartel informativo para todos los sanitarios de un compromiso que Paco Núñez ha firmado ante notario y que habla también de modernizar al Atención Primaria. ¿Es información, no? Eso no es electoralismo. Oiga. Deje a la oposición hacer sus propuestas.

La otra campaña es de Nuevas Generaciones. ¿Es juego sucio decir la verdad?

Lo caudales ecológicos en el Tajo deberían estar desde 2019. Me preocupa la situación medioambiental de los ríos. Me preocupa pasear por la ribera del Henares y ver que está llena de suciedad

En su ronda de reuniones con vecinos de los barrios se ha planteado la necesidad de limpiar Henares a su paso por la ciudad. Es uno de los ríos que aportan al Tajo… ¿Usted apuesta por los caudales ecológicos como una de las bases para un río limpio?

Totalmente. Es que deberían estar desde 2019. Estamos en 2023 y no los tenemos. A excepción de Aranjuez. Ya está saliendo agua de la cabecera del Tajo para Aranjuez.

Los planes hidrológicos de cuenca recién aprobados no son realidad. Me preocupa la situación medioambiental de los ríos. Me preocupa pasear por la ribera del Henares y ver que está llena de suciedad. Nadie se ha preocupado. Ni siquiera aprovechando el nuevo alumbrado del puente árabe. Me preocupa porque si viene una riada puedo tener inundaciones.

Defiende usted los caudales ecológicos. Entonces, ¿no comparte la visión de sus compañeros de partido en Murcia o Andalucía que los han recurrido en los tribunales?

Lo que están diciendo es que cuando un plan hidrológico se aprueba se tiene que escuchar a todas las comunidades autónomas afectadas. Y no se ha hecho. Y entonces la gente busca otras vías.

Creo que el agua ha sido elemento de confrontación durante mucho tiempo. No puede serlo. Debe ser de cohesión, riqueza y desarrollo. Cada vez que hay elecciones vuelve la confrontación. En el Tajo seguimos teniendo los mismos problemas. Se pueden seguir trasvasando 650 hm3 al año. 600 para el Segura y 50 para el Guadiana, en el momento en el que se abra la tubería manchega. Y con los caudales ecológicos tendremos menos agua.

Ciudadanos se ha equivocado al entregarse a los pactos con el PSOE en Castilla-La Mancha

Estas son unas elecciones en las que de nuevo las mayorías serán caras. ¿Pactaría usted con Vox?

El PP tiene el objetivo de ganar elecciones. No sé si es momento de mayorías absolutas o no, pero todos aspiramos a ganar. Plantear un pacto de gobierno significa que quienes lo plantean renuncian a ganar. Si le contestase estaría renunciando.

¿Por qué lo planteamos solo con una formación política? El diálogo y el acuerdo es fundamental. Mientras no se pongan en peligro principios constitucionales, democracia o Estado de derecho, pues mire usted.

A mí me plantearía un problema pactar con Podemos. A lo mejor es que alguien se plantea que pactar con Podemos es legítimo y pactar con otras formaciones políticas no.

Mire, aquí Emiliano García-Page dijo que no iba a pactar con Podemos y fue el primer gobierno con Podemos. Quienes se consideran legítimos para pactar con Podemos quieren prohibir otro tipo de pactos o alternativas. No entiendo por qué.

El PP ya gobernó el Ayuntamiento gracias a la abstención de Ciudadanos en 2015. Ahora el candidato de la formación liberal lleva unos apellidos, Pérez Borda, que no son nada ajenos al PP en Guadalajara. ¿Sería un buen socio en caso de necesidad? ¿Cuentan con Ciudadanos?

Le vuelvo a decir lo mismo que con Vox. Me planteo llegar y no necesitar a nadie para gobernar. ¿Pérez Borda es un apellido vinculado al PP? No hay apellidos vinculados al PP.

Hace cuatro años Ciudadanos optó por un socio como el PSOE y ha permanecido inmóvil con ellos. Ha querido llegar a acuerdos con ellos y han renunciado a pactar con el PP. Eso se va a valorar en las urnas. Ya ha ocurrido. Ciudadanos ya quedó a cero en Andalucía partiendo de una situación muy ventajosa. Se ha equivocado al entregarse a los pactos con el PSOE en Castilla-La Mancha.

El PSOE está pidiendo un compromiso para que pueda gobernar la lista más votada. ¿Qué opina?

Que gobierne la lista más votada es un planteamiento histórico del PP. Quiero recordar que el PSOE siempre lo rechazó. Hace escasos meses lo ofreció el presidente Feijóo y se rechazó. No tengo más que decir.

Y por cierto, en 2015 la de Emiliano García-Page no fue la lista más votada en Castilla-La Mancha. Le ocurrió lo mismo la primera vez que fue alcalde de Toledo. Gobernó con IU. Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Las encuestas sobre las elecciones autonómicas no dejan claro que Paco Núñez pueda gobernar en solitario. El presidente regional de su partido vende sobre todo ‘marca PP’ y no tanto la de Paco Núñez. El PSOE exhibirá la ‘marca Emiliano García-Page’. ¿Cómo ve la contienda electoral autonómica?

Matizo. Emiliano García-Page no es una marca. Es PSOE. ¿Es que se siente avergonzado de su partido? Si quisiera vender a Emiliano García-Page podría presentarse como independiente. Veríamos quién le votaba o no.

Los sondeos dicen que el PP ha ido creciendo y el PSOE perdiendo apoyos. La ‘marca’, que dicen ellos, ha perdido la confianza de los castellanomanchegos.