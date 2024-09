Page llega al Comité Federal deseando ver el “documento del cupón independentista”: “Nadie lo ha mostrado”

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llegado al Comité Federal de su partido en la sede de la calle Ferraz deseando que durante su desarrollo alguien le enseñe el preacuerdo con Esquerra Republicana a cuenta de la gestión de los tributos de la hacienda catalana, tachándolo de “cupón independentista” y asegurando que “nadie lo ha mostrado” todavía.

En declaraciones a los medios a su llegada, ha dicho llegar con “preocupación por el país y por los valores más esenciales fundacionales de la izquierda y de la socialdemocracia”.

“Hablé a finales de julio haciendo referencia al borrador de Esquerra Republicana, pero lo cierto es que a estas alturas conmigo no hace falta que hablen. Me vale con que me den una copia del acuerdo firmado. Me llama la atención que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado y yo no he visto un documento firmado”, ha apuntado.