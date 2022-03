‘Tu respeto facilita mi labor’: campaña de prevención de agresiones a personal sanitario

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha la próxima semana una campaña de concienciación y prevención de agresiones a profesionales del ámbito sanitario con la que se pretende reforzar la información y la toma de conciencia por parte de los usuarios de cara a exigir el máximo respeto para todos los profesionales.

La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, acompañada por los directores generales de Recursos Humanos y Asistencia Sanitaria, Iñigo Cortázar y José Antonio Ballesteros, respectivamente, ha presentado hoy la campaña que tiene como lema “Tu respeto facilita mi labor”, ya que, tal y como ha indicado la máxima responsable del servicio regional de salud, el eje de la relación entre el profesional sanitario y el paciente debe ser, precisamente, el respeto.

“Los incidentes violentos, los insultos, las agresiones, en definitiva, la falta de respeto al personal sanitario perjudica a toda la sociedad porque impiden que los profesionales puedan desarrollar su labor en condiciones adecuadas”, ha afirmado Leal, quien ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos “para que nuestros centros sanitarios sigan siendo un espacio seguro”.

La campaña de concienciación se va a desarrollar en dos ámbitos. Por un lado, a través de los medios de comunicación, con el despliegue, a partir de la próxima semana, de un plan de medios en prensa escrita, a través de inserciones de publicidad, en medios digitales, a través de banners, en emisoras de radio, con cuñas, y el TV con un spot publicitario.

La segunda pata de la campaña se desarrollará a través de medios estáticos en los propios centros sanitarios. Se utilizará la misma imagen de la campaña para la elaboración de cartelería y vinilos de suelo que se instalarán en las áreas de admisión y citaciones generales y de urgencias tanto de los centros hospitalarios como de Atención Primaria.

La campaña ha sido presentada previamente en el Pleno del Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, un foro de encuentro en el que están representados el Gobierno regional, el Gobierno Central, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Colegios Profesionales y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial.

En esta reunión también se ha dado cuenta del informe anual que realiza el servicio de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a incidentes registrados a lo largo del año pasado y de las asistencias letradas llevadas a cabo por el SESCAM y las acciones de personación como acusación particular de la Junta de Comunidades. Respecto al primer punto, la directora gerente del SESCAM ha indicado que el número de incidentes registrados se mantiene en cifras similares a las de años anteriores, con un leve repunte durante el año pasado, relacionado, ha apuntado, con la vuelta a la presencialidad en los centros sanitarios tras la pandemia.

560 incidentes en 2021

Según los datos del Registro de Evaluación de Conflictos del Plan Perseo, durante el año pasado se registraron un total de 560 incidentes. El mayor número de registros proceden de Atención Primaria; las consultas son el área donde más se producen; el 73 por ciento de las declarantes son mujeres; y el porcentaje más alto son profesionales de la Medicina.

En cuanto al tipo de agresión, la gran mayoría de los episodios conflictivos responden a agresiones de tipo verbal, casi el 90 por ciento, mientras que las agresiones físicas supusieron el 2,35 por ciento del total, sumando poco más del 1,6 por ciento las de tipo escrito y no llegan al uno por ciento las que afectan al patrimonio.

“Las cifras que arroja este balance son para estar alerta, pero no para alarmar”, ha afirmado la responsable del SESCAM, quien ha añadido que “una ínfima minoría de las personas que son atendidas por los profesionales de la sanidad pública son violentos. La mayoría de la población es educada y correcta y no incurre en malos comportamientos”. A este respecto, ha considerado necesario poner en perspectiva el volumen de incidentes registrados, con el volumen de actos sanitarios que se realizan diariamente en el SESCAM, una media de 160.000 diarios. “Con esto no quiero minimizar la importancia de estos hechos, pero si quiero reivindicar que el entorno laboral en el SESCAM es seguro y los incidentes son una excepción”, ha afirmado Leal.

Asistencias letradas

Por otra parte, ha indicado que el año pasado fueron 55 las asistencias letradas presentadas como consecuencia de episodios violentos. Más de la mitad de los asuntos de las peticiones de auxilio jurídico han venido motivadas por insultos y amenazas y en seis de los requerimientos de asistencia se han producido agresiones físicas a los profesionales sanitarios.

Cerca del 80 por ciento de los procedimientos terminados judicialmente finalizaron con una sentencia condenatoria y en tres de las 24 resoluciones de instancia se procedió a la continuación del procedimiento como delito de atentado.

Leal ha insistido en la importancia de denunciar cada vez que se produce una conducta agresiva, para tener conocimiento de los hechos y poder tomar medidas, como la prestación de asistencia jurídica. A este respecto, ha destacado la cada vez mayor confianza y concienciación de los profesionales sanitarios de denunciar estas situaciones, ya que el año pasado solo dos retiraron la denuncia.