El STE denuncia que el nuevo estado de alarma no suponga ninguna medida extra para centros escolares

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha ha mostrado hoy su sorpresa por el hecho de que el nuevo decreto del estado de alarma no recoja ninguna mención ni establezca ninguna medida para el ámbito educativo, salvo por el hecho de mencionar que la asistencia a centros escolares y de enseñanza permite la movilidad entre comunidades autónomas. “Esperaremos a los próximos días para ver si el Gobierno de Castilla-La Mancha define alguna medida nueva en nuestra región, aunque somos escépticos”, ha recalcado.

La "carga de responsabilidad" del profesorado marca un inicio de curso con funciones "que no le corresponden"

Saber más

Según apunta, su preocupación se basa en el informe de la situación de brotes de COVID-19 del 23 de octubre de 2020 del Ministerio, que indica que los escolares suponen el 13% de los brotes y el 12,9% de los casos, “observándose un aumento respecto a las semanas previas". Añade que el STE ya avisó que se tardaría tiempo en ver si las medidas aplicadas en el ámbito educativo funcionaban. “Ya podemos concluir que no, que si no se toman nuevas medidas iremos a peor en las próximas semanas aún con el estado de alarma declarado”.

Destacan así que su “escepticismo” se debe a que en cada protocolo publicado se trata de buscar el “mínimo impacto económico por encima de la máxima seguridad”, que debería ser la principal meta. Acusa así a la administración de no invertir en educación “para no descuadrar las cuentas”, y que la creación de "grupos estables de convivencia" o "grupos burbuja" supone un “asunto tapado, que no solucionado”.

A este respecto, también ironiza el sindicato con el hecho de que se hayan cambiado criterios como la distancia interpersonal y entre pupitres, y que se haya redefinido qué es contacto estrecho “para hacer menos PCR, menos aislamientos y menos cuarentenas”. De igual forma afirma que hay rastreos que están realizando los propios centros, “el responsable COVID o quien sea”, siempre que haya “el menor número de casos que seguir porque no hay medios suficientes.

Por todo ello, STE-CLM exige que no se obvien “los preocupantes datos al alza de contagios y brotes en los centros educativos” y se revisen protocolos, “dando más peso científico a la prevención y menos injerencia política en la ejecución”.