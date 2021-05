UGT lamenta que el personal sanitario cumpla una década sin carrera profesional: "El reconocimiento en el Día de la Región no es suficiente"

"El reconocimiento a los profesionales esenciales previsto para el Día de la Región no es suficiente", reclaman desde UGT. El sindicato ha recordado que el personal sanitario de la región lleva ya casi una década sin ver reconocida su carrera profesional, que para médicos en el grado 1 supondría más de 3.000 euros más al año. Así lo ha recalcado Fernando Peiró, responsable de Sanidad regional, quien ha insistido no sólo en que el reconocimiento no es suficiente, sino que a lo mejor este lunes frente al Teatro Buero Vallejo de Guadalajara hay también personas de este colectivo manifestándose contra el Gobierno regional.

"El próximo 31 de mayo se puede dar una situación del todo surrealista, mientras que dentro del Teatro Buero Vallejo de Guadalajara habrá profesionales recogiendo premios, en las puertas puede haber representantes de estos sectores para mejorar sus condiciones laborales. No puede ser que acto tras acto se reconozca el esfuerzo de profesionales salvando vidas para que luego hecha la foto no se escuchen sus reivindicaciones", señaló el sindicalista.

"No queremos premios ni reconocimientos, queremos que se nos devuelva lo que se nos quitó hace 10 años" afirmó Peiró que señaló que este es el momento de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. "Que el esfuerzo realizado se premie con medidas concretas. Los profesionales del SESCAM merecen la reanudación de su modelo de carrera profesional que se paralizó en febrero de 2012". También lamentó que se hayan paralizado nuevas convocatorias y nuevos reconocimientos, porque el sistema de carrera profesional "no sólo se consigue por años de trabajo", sino también por formación, docencia, colaboración. "Sólo cobran carrera las personas con plaza fija".

Es por ello que los servicios jurídicos del sindicato ya están estudiando la situación. "Los trabajadores hemos cumplido y ahora le toca también a los gobernantes". En este sentido, han señalado que, por ejemplo, el plan de retención del talento, se planteó con carácter de efecto llamado para retener a los profesionales. "No son suficientes dos años de contrato. Muchos optan por marcharse", afirmó. Además, han advertido que el sistema ya partía de un déficit, algo que ha "evidenciado" la pandemia. "Pedimos que se haga un estudio serio y real sobre las necesidades de personal que tenga el SESCAM para las nuevas infraestructuras como los hospitales de Toledo y Guadalajara.

Atención primaria presencial

El sindicato ha reclamado también la necesidad de que vuelva la atención presencial en la Atención Primaria, aunque de manera gradual. "El ojo clínico no siempre funciona por teléfono y el nuevo modelo de asistencia por teléfono está suponiendo una sobrecarga importantísima para los profesionales, sobre todo en la atención primaria", señaló Peiró. "Los máximos profesionales del SESCAM están informando de que este modelo de atención a distancia ha venido para quedarse. Hay patologías en las que sí procede la atención a distancia, y también para resolver cuestiones de carácter administrativo. Pero hay momentos en los que la atención telemática no va a solucionarle los problemas", señaló.