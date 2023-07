La ARMH ofrece fondos para que Briviesca pague la obra de teatro cancelada sobre el maestro republicano

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ofrece fondos para que Briviesca pague el coste de la obra de teatro cancelada sobre el maestro republicano fusilado. El consistorio aseguró que la cancelación de la obra estaba relacionada con la seguridad y el presupuesto.

🎙 PODCAST | Vox Lightyear: hasta la censura y más allá

Más

La organización memorialista ha registrado oficialmente su ofrecimiento explicando los motivos por los que ha hecho ese ofrecimiento, según ha informado a través de un comunicado. El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca está dirigida por Xavier Bobés y Alberto Conejero y fue finalista en los premios MAX y en los Premis de la Crític.

Antoni Benaiges, maestro republicano de la Bureba (Burgos), fue asesinado por pistoleros falangistas el 25 de julio de 1936. Benaiges aplicó métodos de la Institución Libre de Enseñanza y trabajó con la pedagogía Freinett, inculcando en sus alumnos el amor por la cultura y el espíritu crítico.

El alcalde de Briviesca (6.000 habitantes), José Solas, considera que no solo se trataba de una cuestión económica. “Es inviable en ese recinto, hemos hablado con un arquitecto y con gente y no es cuestión de dinero”, explica este jueves Solas en declaraciones a este diario. “No estamos en contra de la obra, pero es que el sitio no es el adecuado. En cuanto esté la Casa de los Salamanca (el futuro teatro municipal) y cuanta más gente lo pueda ver, mejor”, asegura.

Solas cree que todo “se ha sacado de contexto” y que se le ha dado una motivación política “muy superior” a su escala municipal. “No estoy en contra de lo que diga la obra, nunca he estado en contra”, remata. La ARMH, por su parte, ha destacado el “compromiso” de este maestro republicano con la enseñanza y su intención de “acercar la cultura a su alumnado”. “merece un reconocimiento por su ejemplaridad, como la de miles de maestros y maestras perseguidos por la intolerancia y castigados por ejercer dignamente una profesión destinada a terminar con el analfabetismo secular y extender oportunidades a toda la sociedad”, ha manifestado la ARMH.

La mitad de la obra del teatro municipal ya está hecha y ha estado más de ocho años parada, según ha recordado el regidor municipal, que calcula que todavía son necesarios cinco millones de euros para terminar las obras de la Casa de los Salamanca. El Ministerio de Cultura y Deporte dio en mayo 2,6 millones de euros para afrontar las actuaciones pendientes y rehabilitar el inmueble.

Solas aseguraba hace unos días a este diario que la cancelación está relacionada con la seguridad del espacio y el caché de la obra y no tiene relación con el asunto que abordaba la pieza. “No había salidas de emergencia y todo eran problemas y pegas con el alumbrado. Nadie se quería hacer cargo de la seguridad”, explicaba Solas, que afirmaba que en El Hospitalillo se realizan eventos más pequeños.