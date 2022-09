Mañueco asegura que la campaña, “solo de elecciones municipales” en Castilla y León, será “de las más duras de las últimas décadas”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apareció este martes en la Junta Directiva Regional del Partido Popular que se ha celebrado en Segovia, acompañado del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y haciendo alarde del poder del PP en Castilla y León. “Somos el partido de esta tierra”, aseguró quien ha cosechado en dos convocatorias electorales seguidas los peores resultados de su partido en la Comunidad.

En las elecciones de 2019 a Mañueco no le quedó otra que pactar con Ciudadanos, porque no ganó las elecciones, lo hizo el PSOE. Tras romper el pacto el pasado mes de diciembre y convocar elecciones de nuevo en febrero de 2022, Mañueco tuvo peores resultados si bien salvó la situación con 31 escaños frente a los 25 del PSOE, pero aún así, no rozaba siquiera la mayoría y ha acabado pactando con Vox. El PP se ha dado la mano con la extrema derecha en Castilla y León, pero no en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, donde sus homólogos sí amarraron la mayoría. Las elecciones locales de mayo de 2023 serán las primeras que no coinciden con las autonómicas, en principio. En Génova 13 siguen sin estar cómodos con ese gobierno de coalición que sólo puede perjudicar a Feijóo en su carrera a la Moncloa, y por supuesto a las locales. Pero Mañueco quiso remarcar en su intervención den la Junta Directiva que habría elecciones locales y sólo locales, cosa que parece lógica cuando en mayo la legislatura apenas habrá cumplido el año.

“Ahora llega mi turno, me voy a poner ahora vuestra camiseta”, ha dicho a los integrantes del partido. “Voy a liderar al Partido Popular en Castilla y León para ganar en las municipales, que sepáis que estoy con las pilas puestas y con más ganas que nunca para ganar en las elecciones de mayo de las municipales”, ha remarcado. El presidente ha pedido una “movilización total” para ganar porque “aquí no se tiene que conformar nadie con nada” y porque “los votos no están en las urnas” y “no es el momento de excesos de confianza”. Mañueco ha pedido “unidad en torno al proyecto del partido y a los candidatos” para “obtener la gran victoria”. En un momento en que no se han definido todos los candidatos, Mañueco dice que “van a ser los mejores”. El presidente no ha explicado cómo resolverá el problema de Salamanca: El PP sigue sin convocar el congreso provincial porque en ciernes está la continuidad o el archivo judicial del 'caso primarias', que le afecta directamente puesto que se dirime una presunta financiación ilegal del partido que le permitió ganar las primarias que le auparon a la candidatura a la presidencia de la Junta. En esa investigación están imputados tanto el presidente del PP de Salamanca, que también lo es de la Diputación, Javier Iglesias, como la gerente del partido.

Si no se confirma a Javier Iglesias como presidente, las listas en Salamanca pueden complicarse, pero si se le confirma y el caso no se archiva, puede pasar factura electoral. Y así ha pasado un año en el que se ha bloqueado cualquier intento de avance del sector crítico en la provincia.

“Los candidatos van a ser los mejores, van a surgir desde abajo, con un amplio respaldo, con el apoyo de las direcciones provinciales y de la militancia”, ha adelantado. Según Mañueco, los candidatos van a tener que “dar la cara” en unas elecciones “especialmente complicadas”. “Probablemente la campaña electoral será una de las más duras de las últimas décadas”, ha vaticinado. Además, ha añadido que tiene que haber candidatos en cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León “un gran reto que tiene el Partido Popular en Segovia y en Castilla y León”.

“Voy a vigilar personalmente que haya candidaturas del Partido Popular en todos y cada uno de los ayuntamientos y que los candidatos sean las mejores personas en cada pueblo”, ha avisado. “En las próximas elecciones municipales va a ser la primera vez que no van a coincidir con las autonómicas, sólo habrá municipales”, ha repetido. “Ahí se verá cuál es el respaldo que tiene el proyecto del Partido Popular, por eso voy a ser muy exigente con los presidentes y con cariño, voy a ser muy exigente con los candidatos”, ha añadido.

Mañueco ha señalado que el PP se juega “mucho” en las municipales y que hay que “estar a la altura”. “Quiero deciros que yo el primero para ganar en esas elecciones municipales en el mes de mayo”, se ha comprometido. Así, ha recordado que siente y cree en el municipalismo porque durante dos legislaturas fue alcalde de Salamanca, su ciudad de origen.

“No os voy a fallar ni a vosotros ni a la sociedad de Castilla y León, voy gobernar desde la moderación y la centralidad para mejorar la calidad de vida de las personas de Castilla y León, fortaleciendo la economía, bajando los impuestos, también apostando por los servicios públicos de la sanidad, de la educación, de la conciliación y la corresponsabilidad”, ha dicho quien ha tomado a Vox como socio de gobierno.