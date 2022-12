La presidenta de una Comisión de las Cortes de Castilla y León (PP) pide a Vox que no la llame “señora presidente”

La presidenta de la Comisión de Economía de las Cortes de Castilla y León, la 'popular' Paloma Vallejo, ha pedido este lunes a Vox que no la llamen “señora presidente”. Justo antes de dar por concluida la sesión de debate sobre los Presupuestos de la Comunidad —en la que se han desestimado todas las enmiendas de la oposición—, Vallejo ha ironizado sobre que procuradores de Vox se dirijan a ella como 'señora presidente' mientras el resto de partidos lo hace como 'señora presidenta'. “Estoy un poquito preocupada porque digo: 'a lo mejor a estas alturas de mi existencia me van a crear un problema de identidad de género, algo que, sinceramente, no me gusta”, ha bromeado.

Ante esta dicotomía, Vallejo ha asegurado que personalmente se siente “más cómoda” si se dirigen a ella como “señora presidenta”, por lo que ha instado a los representantes públicos a hacerlo así. En ese momento, se han oído aplausos de otros procuradores. Además, ha apuntado que mantener 'señora presidente' es “una cacofonía”. Para profundizar en su explicación, Vallejo ha acudido a la acepción de 'cacofonía' en la RAE: “Es una disonancia que resulta de la inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra”.

Aunque la Academia de la Lengua contempla como posible el uso de 'la presidente', la RAE considera “preferible” usar el femenino 'presidenta', documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803.