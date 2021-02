Altercados tras la manifestación en Barcelona por la libertad de Hasel y los derechos sociales

El encarcelamiento de Pablo Hasel ha traído un nuevo ciclo de protestas y descontento ciudadano en Barcelona. Miles de personas se han manifestado este sábado en la capital catalana para reclamar derechos sociales y amnistía para los presos del procés y el rapero, en una marcha que ha transcurrido sin incidentes desde la plaza Universidad hasta Drassanes. Al desconvocarse la manifestación pasadas las 19:45 han empezado los primeros lanzamientos de objetos a los Mossos d'Esquadra, la colocación de contenedores a modo de barricada y los ataques a entidades bancarias en la Rambla por parte de grupo de jóvenes. Los disturbios prosiguen pasadas las 20:30h. por el centro de la ciudad.

El lema de la marcha daba cuenta de que, además de la libertad de Hasel, los manifestantes querían mostrar su hartazgo con la situación del país. "No paran los desahucios, no regulan los alquileres, no derogan la ley mordaza ni la reforma laboral, protegen al monarca corrupto, encarcelan a quien lucha", rezaba uno de los carteles que convocaba la manifestación.

A diferencia de las protestas de los últimos días, convocadas a través de pequeños grupos de Telegram independentistas, a la marcha de este sábado se habían sumado gran parte de los movimientos sociales de Barcelona, así como entidades como el Sindicato de Inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), partidos como Anticapitalistas o la CUP o sindicatos como la CGT. Los manifestantes, además de las reivindicaciones sociales, también han gritado en favor de la amnistía de los presos del procés. En la protesta, que ha transcurrido de forma pacífica hasta darse por desconvocada, no solo había jóvenes, como en las protestas por Hasel de los últimos días, sino también familias y gente mayor.

Ha sido tras darse por finalizada la marcha cuando han empezado los altercados. Grupos de jóvenes con la cara tapada han empezado a mover contendedores en la calle Nou de la Rambla, cerca de la comisaría de los Mossos d'Esquadra, a lanzar objetos a la policía y a destrozar entidades bancarias. Las barricadas han seguido en la Rambla, donde un grupo ha lanzado petardos a furgonetas de la Guardia Urbana, y una de ellas ha empezado a arder. También han destrozado los escaparates del Zara de la plaza Catalunya, y después han seguido reventando cristales de un hotel y de tiendas y moviendo sillas y mesas de las terrazas de Catalunya para obstaculizar el paso a las furgonetas de los Mossos.

La marcha de Barcelona ha cerrado un sábado de movilizaciones. Por la mañana centenares de personas se han manifestado por las calles del barrio de Sants para celebrar la libertad del vecino que fue encarcelado en las protestas pro-Hasel del domingo pasado y fue liberado este viernes. Carles, visiblemente emocionado, ha agradecido el apoyo al paso de la marcha por la taberna que regenta en el barrio, pues la jueza al excarcelarle le prohibió asistir a manifestaciones. La portavoz del grupo de apoyo, Elena Jaume, ha explicado que la manifestación ha querido mostrar que "hay que seguir luchando porque todavía quedan represaliadas en prisión y se están atacando derechos básicos". "Necesitamos más que nunca fortalecer este apoyo popular para no dejar pasar nunca más tanta represión", ha expresado el manifiesto de la marcha.

También por la mañana en Girona, unas 500 personas se han manifestado en defensa de la libertad de expresión, para reclamar un mejor futuro para los jóvenes y por el derecho a la autodeterminación. No se han producido incidentes y la presencia policial ha sido mínima a lo largo de todo el recorrido. La marcha unitaria ha agrupado a diferentes entidades. Antes de la manifestación, a primera hora de la mañana, una cincuentena de jóvenes han cortado unas horas la AP-7 en Girona en sentido norte. Los Mossos han podido disolver el corte sin problemas.