Los Mossos alertan de que el 19% de investigados por delitos de odio en 2021 fueron menores

Alarma en los Mossos d'Esquadra por el aumento de investigaciones de delitos de odio cometidas por menores de edad. Un 19% de los investigados por delitos de odio en Catalunya durante 2021 tenían menos de 18 años, una cifra que ha puesto "en alerta" a la policía autonómica, en palabras de su portavoz, la inspectora Montserrat Escudé.

Por primera vez los Mossos d'Esquadra han presentado su propio balance sobre delitos de odio, datos que habitualmente facilita la Fiscalía a través de sus memorias anuales. La cifra de menores investigados y detenidos lleva a la policía catalana a querer potenciar los programas de formación entre alumnos de ESO para lograr que afloren las denuncias por este tipo de delitos.

Los detalles de las investigaciones sobre menores siguen el mismo patrón que las cifras generales de delitos de odio. Así, ha mantenido Escudé, tanto en menores como en adultos la mayoría de denuncias versan sobre discriminaciones LGTBIfóbicas (44% del total de denuncias por delito de odio el año pasado), seguidas de las xenófobas y racistas (28%) y las de orientación política (20%).

"No se tienen que naturalizar las conductas discriminatorias en los menores de edad", ha destacado Escudé, que ha añadido que este tipo de discriminaciones generan una "victimización muy importante" no solo en las personas concretas que las sufren, sino también en el conjunto de colectivos afectados. Escudé ha remarcado que entre menores no abundan las lesiones físicas, sino que las conductas discriminatorias se centran en insultos o vejaciones, en muchas ocasiones fuera del recinto escolar.

Para paliar esta situación los Mossos han puesto en marcha un programa para formar a 190 alumnos de ESO de 37 escuelas de Catalunya para que les hagan de enlace entre los alumnos acosados y la oficina de delitos de odio. El objetivo, ha explicado Escudé, es que los menores expliquen a otro compañero la discriminación, ya que en muchas ocasiones el miedo les impide trasladar la denuncia no ya a la policía, sino a un maestro o a cualquier otro adulto.

A nivel global, los delitos de odio investigados en 2021 en Catalunya descendieron levemente respecto a las cifras de antes de la pandemia: fueron 496 en 2021 por 524 en 2019.