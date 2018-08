La Generalitat cree que se falsea la violencia en Catalunya para justificar la encarcelación de los políticos

La Generalitat considera que se están difundiendo informaciones falsas sobre episodios violentos en Catalunya con un objetivo concreto: justificar las acusaciones de rebelión contra los políticos y líderes sociales encarcelados. Así lo ha asegurado este martes la portavoz del Govern, Elsa Artadi, refiriéndose a la agresión sufrida por una mujer el pasado domingo en el parque de la Ciutadella, ocurrida cuando quitaba lazos amarillos pero que la policía desvincula de motivaciones políticas.

Después de que Ciudadanos haya convocado una manifestación en apoyo de la agredida asegurando que lo fue por su ideología no independentista, la Generalitat ha apuntado a una campaña para falsear la situación de violencia que se vive en Catalunya. "E s cierto que en las ultimas semanas hemos tenido casos aisaldos, que no representan ni a independentistas ni a no independentistas. Pero todo el que vive en Catalunya sabe que no hay un clima de violencia en las calles", ha asegurado Artadi.

"Pedimos a todo el mundo que mantenga una actuación respetuosa con la libertad de todos y que no se haga una utilización partidista de estos hechos, porque seria irresponsable", ha reclamado. Por parte del Govern se quiere evitar a toda costa entrar en una dinámica de acusaciones cruzadas, por lo que Artadi ha rebajado ostensiblemente la posición del Govern sobre las episodios denunciados en el pasado, como fue la agresión al periodista Jordi Borràs por parte de un agente de la Policía Nacional o la agresión a siete personas en Manresa por parte de un grupo de extrema derecha.

Pese a esto, la portavoz sí ha subrayado la petición hecha por el president Quim Torra al ministro del Interior de depurar responsabilidades por la presunta participación de agentes de la policía en algunos de esos episodios. Entre otros, la identificación de un agente de la Guardia Civil en un grupo que se dedicaba a retirar lazos amarillos en Tarragona. Identificaciones sobre las que este mismo lunes la Fiscalía abrió diligencias contra los agentes, comenzando por reclamar a los Mossos que explicasen por qué lo habían hecho.

"No entendemos que la Fiscalía ponga en su punto de mira a quienes trabajan por la seguridad de todos", se ha valorado desde el Govern. La portavoz además ha recordado que los Mossos no han cambiado su actuación en los últimos meses, sino que identifican a personas que consideran potencialmente peligrosas, sobre todo cuando son avisados. "Los Mossos no identifican a quien quita lazos de forma pacífica y a la luz del día sino a personas que van de noche, encapuchadas, con palos y escaleras", ha considerado Artadi.

Este último cruce de declaraciones en la 'guerra de los lazos' llega mientras Generalitat y ministerio del Interior están negociando el orden del día de la reunión de la Junta de Seguridad, que se celebrará la próxima semana. Desde la parte catalana entienden que no es en esta reunión donde deben tratarse los asuntos de convivencia en el espacio público, por ser competencia exclusiva de la Generalitat. Sí aluden a la necesidad de hablar de necesidades de financiación de la policía catalana, la cooperación entre los cuerpos o el cumplimiento de los acuerdos de la pasada Junta. El Ministerio, en cambio, apuesta por mantener el punto de la convivencia en el orden del día.