El Supremo da la razón al exjuez Santi Vidal y le permite volver a la carrera judicial

Escribió un proyecto de Constitución catalana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le apartó por ello de la carrera ante su "falta de lealtad" a la Constitución española y con sus célebres conferencias se inició la causa de los preparativos del 1-O del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Pero a partir de este martes Santi Vidal puede volver a ser juez. El Tribunal Supremo ha admitido el recurso del exmagistrado y exsenador de ERC y le ha reconocido su derecho a reingresar en la carrera judicial.

El Supremo ha anulado el acuerdo de la comisión permanente del CGPJ de marzo de 2018, que le denegó el reingreso al servicio activo en la carrera judicial una vez cumplida la sanción de suspensión de tres años que le fue impuesta en 2015 por una falta muy grave por escribir el proyecto de Constitución catalana. Sin embargo, el Consejo impidió a Vidal volver a ser juez una vez cumplida su sanción en base a un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.

El Supremo reconoce ahora el derecho de Vidal a reingresar en la carrera al no ser ya exigible la "previa declaración de aptitud" en la que se basó el Consejo para denegar la vuelta a la carrera de Vidal y que anuló el Constitucional. Para el exsenador, la "previa declaración de aptitud" contemplada por el Consejo para no dejarle volver a ejercer no era sino una suerte de purga ideológica por su independentismo declarado.

Vidal, sin embargo, no podrá volver de forma automática a su plaza de magistrado en la Audiencia de Barcelona, sino que, si lo desea, tendrá que reingresar en la carrera participando en el primer concurso en el que se anuncien plazas de su categoría después de la notificación de la sentencia. En un comunicado, el exsenador ha dicho sentirse "muy incómodo" ante la perspectiva de volver a la carrera.

"La decisión del Supremo me genera una sensación agridulce: se ha obtenido una reparación jurídica pero me siento muy incómodo por tener que volver a ejercer de juez dentro del Estado español, me hubiera gustado poder hacerlo en el sistema judicial de la república catalana", ha aseverado Vidal.

Vuelve a declarar el 22 de marzo

Las conferencias que Santi Vidal dio en varios pueblos de Catalunya dieron pie a que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido el pasado noviembre, abriera la causa en febrero de 2017 sobre los preparativos del referéndum del 1-O en la que ahora están imputadas una cuarentena de personas, entre ellas varios exaltos cargos del Govern. El caso ha servido para alimentar a su vez la causa por rebelión del Tribunal Supremo.

En dichas conferencias, Vidal dijo que la Generalitat tenía una partida "oculta" de 400 millones para pagar el 1-O, y que se había confeccionado una lista de jueces afines y contrarios a la independencia de cara a una posible independencia, entre otras afirmaciones de las que se desdijo ante el juez.

En su primera declaración como imputado en la causa, Vidal alegó que en sus conferencias no hablaba de planes reales del Govern sino de ideas de futuro que se discutían para un futuro Estado catalán independiente. El exsenador ha vuelto a pedir comparecer como investigado y la nueva jueza que lleva la causa lo ha citado para el viernes 22 de marzo. Además, Vidal está citado como testigo este jueves en el juicio del procés en el Tribunal Supremo.