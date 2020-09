Tarragona aprueba retirar la medalla de la ciudad a Juan Carlos I con el único voto en contra del PP

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este martes por amplia mayoría retirar la medalla de la ciudad concedida en 1996 al entonces rey Juan Carlos I. La medida planteada por el gobierno de ERC y En Comú Podem ha recibido el aval del PSC, Junts per Tarragona y la CUP, mientras que el grupo municipal de Ciudadanos se ha abstenido y el PP se ha opuesto.

El acuerdo indica que los motivos que llevaron al pleno a conceder este reconocimiento han desaparecido a raíz de la fuga y los diversos escándalos de supuesta corrupción que afectan al rey emérito. El alcalde, Pau Ricomà, ha destacado que el pleno ha hecho "un acto de dignidad" y se ha felicitado de que "la decencia y la dignidad de la ciudad hayan quedado por encima de las opiniones políticas de cada uno".

En mayo de 1996, el pleno recogía que "Juan Carlos I, desde el principio de su mandato, señaló la superación de los antagonismos del primer tercio de siglo, quería ser el rey de todos los españoles y presentar la monarquía como una institución al servicio del pueblo. El rey simboliza el Estado pero no es únicamente representativo, sino dinámico y operativo, siendo una institución básica del mismo".

Ahora, la propuesta del gobierno avalada por el plenario justifica que han trascendido actos del rey emérito "que sólo pueden considerarse de presunta corrupción", que "mucho más allá de su vida privada, afectan la vida de las instituciones públicas, la credibilidad y la confianza que hay que tenerlos en él", con lo cual han desaparecido los motivos que dieron pie a la concesión de la medalla.

Sólo se opone el PP

El grupo municipal del PP ha sido el único que se ha opuesto a la tramitación del expediente de retirada en el plenario telemático de este martes. La concejala Elisa Védrines ha criticado que el gobierno se preocupe de temas "intangibles" y que no actúe con tanta urgencia, ha dicho, a la hora de la gestión material de la ciudad. "Sospechamos que mientras hablamos del rey emérito no hablamos de los verdaderos retos de la ciudad", ha afirmado. El PP ha defendido la monarquía y ha alabado la figura de Juan Carlos I. "Su reinado ha constituido la etapa más fructífera que ha conocido España; fue la fuerza motriz del cambio", ha insistido Védrines.

Por parte de la CUP, la concejala Laia Estrada ha aplaudido la decisión del gobierno pero ha admitido que se sienten incómodos ante una motivación "descafeinada". Según los anticapitalistas, no se trata sólo de que los motivos de la concesión hayan desaparecido ahora, sino que a su juicio no se debería haber otorgado jamás. Aprovechando "la inmensa mayoría republicana" en el plenario, Estrada ha emplazado al gobierno a atreverse a sacar la fotografía del actual rey, Felipe VI, "y si no se animan a desobedecer", a ponerla boca abajo.

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Viñuales, ha justificado que se abstienen porque los escándalos que afectan al rey emérito "no pintan bien y a nadie le puede gustar", aunque son "plenamente conscientes de lo que ha significado la monarquía parlamentaria en España". En este sentido, ha pedido que no se confundan los actos de una persona con la institución. También ha criticado la "doble vara de medir" de aquellos que tratan a Juan Carlos I de huido "cuando no hay una orden en firme todavía" y consideren que "otras personas que todos conocemos son mártires y no huidos de la justicia".

Desde ERC, el portavoz Xavier Puig ha defendido que no han impulsado la retirada de la medalla por republicanismo, sino por decencia. Así, ha defendido que tienen "toda la autoridad" para velar por la imagen de la ciudad y ha defendido que el prestigio de la medalla de la ciudad "no tiene porque aguantar actitudes reprobables".

Desde En Comú Podem, socios de gobierno de los republicanos, el concejal Hermán Pinedo ha expresado que había que desvincular la ciudad "de un verdadero corrupto" y ha instado al PP a condenar toda la corrupción y exigir una investigación sobre la figura del rey emérito. Además, los comunes ha pedido poner fin a la inviolabilidad del monarca y retirar el título de emérito a Juan Carlos I. "El gobierno toma una decisión valiente, retirar una medalla que ni merece ni mereció",

El portavoz de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, ha manifestado que las actuaciones de Juan Carlos I no son éticas ni morales, y que no encuentra lógico que alguien pueda defender que sea merecedor de la medalla. "Emplazamos a acabar con todo esto y debatir si democráticamente queremos o no una monarquía impuesta en una constitución que ya venía atada de manos y pies", subrayó.

Por parte del PSC, la concejala Sandra Ramos ha aclarado que no cuestionan la figura de la monarquía parlamentaria ni de España. Además, ha explicado que han apoyado la retirada de la medalla no sólo porque creen que los motivos por los que la recibió han desaparecido, sino también porque esta distinción se ha concedido básicamente a instituciones importantes de la ciudad. Ramos también ha pedido hacer una reflexión ante el hecho de que, de las diecinueve personas que la han recibido, sólo una sea una mujer.