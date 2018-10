La deuda “histórica” con Castilla-La Mancha por el trasvase Tajo-Segura asciende a 106 millones de euros

Más de 106 millones de euros. Esta es la deuda no pagada a Castilla-La Mancha que le correspondería como compensación económica por el trasvase Tajo-Segura, según la Agencia del Agua, desde que en el año 1986 el Gobierno central acordara compensar a las autonomías por los caudales cedidos a la cuenca del Segura. Así lo ha dado a conocer su director gerente, Antonio Luengo, durante la Comisión de Medio Ambiente y Agua en la que además ha informado sobre el precio del agua de los trasvases, las actuaciones realizadas por la Agencia del Agua en la presente legislatura y la situación de las inversiones en materia de infraestructuras del agua en la región.

En relación con las tarifas, la Agencia del Agua comunicó hace dos años al Ministerio de Agricultura que las estaba aplicando mal y le solicitó una revisión que supuso una subida de precio principalmente a los del Sindicato Central de Regantes del ATS (SCRATS), que lo tiene recurrido judicialmente. “Según nuestros cálculos, actualmente la deuda no pagada a Castilla-La Mancha en tarifas actualizadas estaría aproximadamente en 106 millones de euros. Y aunque parezca que es una cuestión de futuro, solo una pregunta ¿y si mañana termina el trasvase quién paga eso? ¿Si mañana en la cabecera ya no hay agua, quién paga eso que no se ha pagado?”, señala Luengo.

El director de la Agencia del Agua ha dejado claro que el objetivo del Gobierno regional es quedarse con el agua, no que paguen las tarifas, pero que ya que se llevan el agua, “por lo menos que la paguen bien”. “Las tarifas no son la única subvención que se les da a los regantes porque hay una serie de bonificaciones encubiertas como son los costes ambientales que supone el trasvase y que no se imputan en la tarifa; como tampoco se imputan los costes de oportunidad o los costes sociales, refiriéndose a Toledo o Talavera, que han visto desaparecer su principal seña de identidad, al quedar el río Tajo convertido en una alcantarilla de Madrid desde que comenzó a funcionar el trasvase”.

Por otra parte, Antonio Luengo ha hecho balance del trabajo realizado por la Agencia del Agua en la presente legislatura. “Nos dedicamos al abastecimiento, para lo que hemos invertido casi 50 millones de euros dirigido a unas 130 actuaciones y casi 100 millones de euros en depuración".

En cuanto a los trasvases, Antonio Luengo ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha recurrido todos y también que siete trasvases durante esta última legislatura de Mariano Rajoy se hicieron por debajo de la línea de protección de los 400 hectómetros cúbicos.

El director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo FOTO: JCCM

Podemos: "El trasvase Tajo-Segura no compensa ni de lejos a Castilla-La Mancha"

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura no compensa "ni de lejos" a Castilla-La Mancha y ha dado a conocer la diferencia que existe entre las compensaciones que se pagan a la región por los trasvases y la riqueza estimada que genera el agua del trasvase en el Levante, "una diferencia que arroja un saldo inmensamente negativo para Castilla-La Mancha".

"Entre 1986 y 2015, se pagaron en compensaciones a Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha 281,8 millones de euros de los cuales a Castilla-La Mancha le han correspondido 126,8 millones a lo largo de 30 años, una cantidad que es anualmente variable pero que este año es de apenas de cuatro millones de euros, y estas son trasferencias que tendrían que haber ido destinadas a la ejecución de determinadas obras hidráulicas, pero que no se ejecutan y en cualquier caso es absurdo que haya obras sin agua".

"Ha habido un cambio de Gobierno central pero no ha habido un cambio en las políticas de gestión del agua, y ni siquiera teniendo una ministra de Guadalajara, son las mismas políticas y los mismo trasvases", ha señalado Llorente. Por ello, ha reiterado la posición de Podemos en esta materia: "Trasvases ni al Levante ni a las macrogranjas. La mejor manera de empezar a saldar la inmensa deuda histórica contraída con Castilla-La Mancha es derogar el Memorandum del Tajo, asumir y aplicar con rigor la Directiva Marco del Agua y poner fecha ya, al cierre del trasvase Tajo-Segura".

PP: "Page ha sido el presidente más trasvasista de la historia de la región"

"Hoy podemos decir que nos encontramos ante el Gobierno más trasvasista de la historia de Castilla-La Mancha que es el que preside García-Page y hoy podemos decir que en esta región el Partido Socialista jamás ha defendido el agua para Castilla-La Mancha y jamás ha aportado un solo hectómetro cúbico de agua en esta región", ha asegurado la diputada del PP en las Cortes, Ana Guarinos.

Además de esto, la 'popular' ha recordado que Page tampoco ha trabajado para garantizar las inversiones que Castilla-La Mancha necesita en materia de agua, como es el caso de los municipios ribereños, "y las que se han realizado hasta la las ha puesto en marcha un Gobierno del PP".

María Roldán y Ana Guarinos, diputadas del PP FOTO: PP CLM

También ha lamentado que el Gobierno de Page no haya invertido en las estaciones depuradoras necesarias, ya que los últimos datos de ejecución presupuestaria demuestran que no se ha ejecutado el presupuesto en infraestructuras hidráulicas. " A la Agencia del Agua aún no se le ha trasferido ni un solo euro, por lo tanto, si están haciendo obras no las están pagando”, ha señalado Guarinos.

El PP, ha asegurado Guarinos, apuesta por un Pacto Nacional del Agua que evite confrontación y ha preguntado a Page a qué espera para sentarse con Sánchez y empezar a trabajar por este pacto que evite confrontaciones políticas entre regiones.

PSOE: "El precio que pagan los regantes del Levante no es el que deberían pagar"

Desde el PSOE, la diputada Carmen Torralba ha pedido a los dirigentes del PP “que sean valientes" y se unan al Pacto por el Agua que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Emiliano García-Page. En cuanto a los trasvases, la socialista ha asegurado que gobierne quien gobierne en Madrid, van a seguir luchando para que el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad. De hecho, ha recordado que se han recurrido ya 28 trasvases aprobados tanto por el ejecutivo de Rajoy como por el de Sánchez “y se seguirán recurriendo los que han aprobado en agosto, septiembre y octubre”.

Torralba además ha criticado que el precio que pagan los regantes del Levante por el agua que les llega del trasvase “no es el que deberían pagar por su coste real porque no abonan ni los costes energéticos ni los medioambientales y el 70 por ciento de la infraestructura del trasvase, después de 40 años, está todavía sin amortizar”.

El delegado del Gobierno asegura que "por primera vez" el Gobierno central "marca" un discurso "igual" en todas las CCAA

También en materia de agua aunque en este caso en Madrid, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, ha asegurado que "por primera vez" el Gobierno de España, "ha marcado un discurso que es igual de propio" en unos y en otros territorios en materia de agua.

Así se ha referido González Ramos tras una reunión con la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Llanos Castellanos, donde ha dicho que si la desalación se multiplica "por dos" se pasará de 200 hectómetros cúbicos a 400 en "prácticamente tres años", por lo que esos 200 hectómetros cúbicos "de más se detraerían de las necesidades del trasvase".

González Ramos ha señalado que es "moderadamente optimista", ya que es "delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha", pero también es "castellano-manchego", por lo que a él le "gusta" lo que escucha para que "de una vez por todas la hipoteca que pueda tener Castilla-La Mancha durante muchos años vaya despejándose a favor de unos y de otros".