Nueva cita en el calendario antinuclear: Cuenca celebra una jornada a favor de la energía social

Nueva cita "ineludible" en el calendario antinuclear. Este sábado, 23 de junio, se va a rodar en Cuenca una de las escenas del corto 'La Fuga', un trabajo que pretende explicar los riesgos que supone tener un cementerio nuclear cerca de nuestros hogares. No solo será el rodaje de la escena en sí, la evacuación de la ciudad de Cuenca, sino que esperan que se convierta en una gran contestación social contra el ATC y a favor de la energía social. “Es una excusa para pasar de una manifestación, que es algo del siglo pasado y con poco recorrido, a otra opción de manifestarse de una manera distinta”, explica el director del corto, Eduardo Soto.

La 'dramafestación' arrancará a las 13:00 en el Barrio del Castillo, en el casco antiguo de Cuenca, y culminará a las 14:00 horas en la Plaza Mayor, donde se realizará una dramatización conjunta de “muerte y desolación”. La organización solicita a los 'dramactivistas' portar mascarillas y paraguas, mochilas o maletas (vacías), que ayuden a la puesta en escena de la evacuación. También les anima a grabar su propia aventura durante la jornada, las grabaciones pasarán a formar parte del universo cinematográfico de La Fuga. “Existe esperanza, basta con abandonar la pasividad y activar nuestros recursos renovables con la Energía Social”, señala Soto.

Declaración por la Energía Social

La evacuación es el acto culminante de una campaña que quiere impedir la construcción del ATC, denunciar el fraude de la energía nuclear y “dar voz a la sociedad consciente de una nueva era energética en la que se nos ofrece la oportunidad de gestionar el futuro de un modo diferente, sostenible, democrático y más equitativo”.

Las Noticias de Cuenca

Estos principios se recogen en la Declaración por la Energía Social que condensa un acuerdo de mínimos en favor de una energía más económica, limpia y renovable. Al texto ya se han adherido, además de las principales organizaciones ecologistas, y el reconocido naturalista y escritor Joaquín Araújo, las instituciones más relevantes en favor de un cambio en el paradigma energético como Greenpeace, Nuevo Modelo Energético, la Plataforma antiATC, el Movimiento Ibérico Antinuclear, ECOOO y Ecologistas en Acción. "La factura de la luz crece desproporcionadamente en manos del oligopolio, ahora tenemos la oportunidad de abastecernos de una forma de energía muy abundante en nuestro país”, subraya Eduardo Soto, director de La Fuga.

Cartel

La Fuga ha lanzado su mensaje también a organizaciones medioambientales europeas: Cumbrians Opposed to a Radioactive Environment, Friends of the Earth (EWNI), Sortir du Nucleaire, Deutsche Umwelthilfe DUH, Antiatom Berlin, etc. “Ya no se trata solo de luchar contra la basura nuclear de nuestro entorno, podemos y debemos expulsar la lacra nuclear del continente”, asegura el director de La Fuga. Ante la dimensión del debate, los convocantes han invitado a la dramafestación a la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al actor Leonardo DiCaprio, cuya organización ecologista aborda las principales crisis medioambientales a nivel global.