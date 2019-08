La Junta ya prevé incumplir con el déficit por el dinero que le adeuda el Gobierno central

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha confirmado que los 360 millones de euros que el Gobierno central debe a Castilla-La Mancha de la financiación autonómica harán que "seguramente" la región incumpla con el objetivo de déficit para este ejercicio.

Del mismo modo, el consejero de Hacienda ha indicado que la región está empezando a tener "tensiones de tesorería" ya que esos 360 millones son "mucho dinero, teniendo en cuenta que hay gastos desde enero que debían financiarse con el dinero de esos recursos previstos en las entregas a cuenta que nos comunicaron el pasado año".

El consejero ha indicado que no cumplir con el déficit significaría que la Comunidad Autónoma tenga que elaborar planes económicos financieros de ajuste. "Pero en este caso es absurdo porque la causa no es imputable a las comunidades autónomas sino al Estado por la falta de presupuestos".

"Podríamos elaborar planes de ajuste pero cuando nos den el dinero que nos corresponde esos planes de ajuste no serían necesarios", ha señalado, para agregar que es de la opinión de que esos menores ingresos para la región "no se tienen que producir" y que los planes de ajuste no tienen sentido.

Por su parte, la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha señalado que esto es una "una terrible noticia" porque significa que "los castellanomanchegos nos estamos endeudando un poco más". "Cuando Castilla-La Mancha se endeuda, se endeudan las familias y los negocios", ha apuntado, para pedir al Gobierno regional que exija en Madrid un Gobierno estable para el bien de todos los españoles y de los castellanomanchegos.