Un pueblo de Cuenca escenifica su lucha contra la despoblación con muñecos como nuevos 'vecinos'

El Ayuntamiento de Portalrubio de Guadamejud, en Cuenca, pintó su fachada con un ‘Mural contra la Despoblación’ realizado por el artista Pedro A. Prados Ortiz ‘Freskales’. Apenas llega a los 30 habitantes y su rechazo a quedarse sin población no ha quedado ahí.

También el municipio se ha llenado de unos particulares 'figurantes' que ejercen de nuevos vecinos.Son figuras humanas y elementos decorativos con materiales reciclados para “repoblar” simbólicamente zonas “abandonadas” del pueblo como solares, casas en ruinas o antiguas escuelas, recreando escenas que en su día fueron cotidianas.

Esta iniciativa de la Asociación Cultural local se ha bautizado como ‘Taller por la Repoblación’ y quiere ser un homenaje a quienes vivieron en un municipio que llegó a tener casi 1.000 habitantes y de paso convertirse en reclamo "para los que quizá algún día puedan llegar a habitarlos".

Iniciativa

Contra la despoblación en Portalrubio de Guadamejud

Se retratan “instantes entre la nostalgia y la utopía” dicen los promotores de la iniciativa porque "llegados a este punto, solo nos queda creer que todo es posible”, afirman.

El alcalde Julián Rodríguez García comenta que la fachada del Ayuntamiento estaba deteriorada y que ni siquiera contaban con fondos para darle una mano pintura. Por eso iniciaron una campaña de micromecenazgo en la que participaron parte de los portalrubieros.

Dice Rodríguez que en el pueblo son conscientes de que este mural no tendrá ningún efecto directo sobre el “gravísimo problema de la despoblación”, que comenzó en la década de los 50 del siglo pasado pero quieren llamar la atención y visibilizar un problema del que no son los único protagonistas en una región con un alto índice de despoblación en su medio rural: no se superan los 26 habitantes por kilómetro cuadrado.

Uno de los nuevos 'vecinos' de Portalrubio de Guadamejud, en Cuenca

Los muñecos se han colocado por todo el municipio

Se trabaja en un borrador de Ley de Desarrollo Rural Territorial, también en la norma que regulará el Estatuto de la Mujer Rural. Para este último la Junta castellano-manchega acaba de lanzar una iniciativa pidiendo participación ciudadana. Iniciativas en las que no confía el alcalde: “Personalmente estoy convencido de que hace tiempo que se entró en un punto de no retorno y el tiempo, como los habitantes, se nos escapa sin poner solución por parte de ninguna administración”.