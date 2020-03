PP, Ciudadanos e IU cargan contra García-Page por no abrir el nuevo hospital de Toledo por la cercanía con Madrid

El presidente regional del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido este miércoles en pedir al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que abra el nuevo hospital de la capital regional para prestar atención ante la epidemia de coronavirus. "Se lo ruego, se lo imploro, abra ya el hospital de Toledo".

En una comparecencia ante los medios por vía telemática, Núñez ha abundado en la idea de "que se abra de una vez esta infraestructura" que cuenta "con 800 camas y 80 de UVI y material sanitario".

A su juicio, "nadie puede entender" que ese centro "no esté incorporado ya y abierto a la red sanitaria". "Sólo hay que abrir la puerta", ha incidido el dirigente 'popular', que ha recordado que la previsión del Gobierno regional era abrir esta infraestructura e inaugurarla con los Reyes en abril "y abril es ya".

El presidente regional de los 'populares' castellanomanchegos ha señalado que la necesidad de habilitar camas está también en Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, deteniéndose en el "vídeo dramático" de las Urgencias de esta última ciudad "que se ha hecho viral" y muestra a "enfermos hacinados en pasillos y profesionales sin materiales".

No obstante, ha recordado que el nuevo hospital de Toledo "es el más grande de Europa" y debería incorporarse a la red de atención sanitaria de Castilla-La Mancha y España. "Ábralo ya", ha instado a García-Page.

Además, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha preguntado: "¿Dónde está la consejera de Bienestar Social?" durante esta crisis sanitaria, en particular en lo que tiene que ver con las residencias sociosanitarias de la región.

La portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Carmen Picazo

"Acondicionar" e "intervenir" las instalaciones del nuevo hospital

También Ciudadanos reclama acondicionar las instalaciones del nuevo hospital de Toledo, cuya apertura estaba prevista para el verano. La portavoz de la formación en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha recordado que "Ciudadanos pidió el pasado 5 de marzo, en la Comisión de Sanidad de las Cortes, que se empezara a acondicionar esta instalación ante la inminente crisis sanitaria", petición que no fue atendida.

Tal y como se viene planteando durante los últimos días este partido, Picazo ha reiterado la propuesta de realizar pruebas de forma masiva, incorporar a personal de apoyo para atender a los enfermos leves, así como agilizar la dotación de respiradores, mascarillas y equipos de protección para los profesionales de los hospitales y las residencias de mayores.

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha pedido "intervenir el nuevo hospital de Toledo, así como los centros sanitarios privados y los que disponen las mutuas laborales para que se pueda utilizar durante esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus".

El coordinador regional de la formación, Juan Ramón Crespo, ha declarado que: "Estamos en un momento delicado, con centros sanitarios desbordados y con la necesidad de contar con espacios habilitados para desarrollar labores médicas. El propio ministro de Sanidad ha pedido solidaridad con Madrid ante el posible colapso sanitario de la Comunidad" a lo que ha añadido que: "Tenemos un hospital nuevo, que el Presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, anunció en diciembre del año pasado la apertura de puertas para este verano, por lo que debe estar listo para empezar a darle uso".

"Ante la situación de alarma en la que nos encontramos el Gobierno de García-Page no se puede escudar en que no está preparado para esto o que no tiene respiradores, ya que el propio presidente anunció hace unos días la adquisición de varios o, las más difícilmente entendibles, como que los sanitarios ahora están centrados en la epidemia o que el hospital todavía necesita permisos para su apertura. Máxime cuando en Castilla-La Mancha ostentamos los primeros puestos con más personas infectadas por este virus y colindamos con Madrid" ha explicado Crespo.

Por ello, desde IU CLM piden la intervención del Gobierno central para ofrecer el servicio sanitario en este nuevo hospital "por coherencia, necesidad propia y solidaridad" con todas las personas que en estos días y en los próximos van a necesitar de este servicio.

Así, la formación de izquierdas ha vuelto a insistir en dos peticiones que viene haciendo, una al Gobierno central y otra al Gobierno regional, "la necesidad imperiosa de restringir las salidas y entradas a Madrid, en especial a los trabajadores que no tengan que realizar tareas básicas para la ciudadanía y que se abastezca de equipos de protección a todos los sanitarios, cuidadores de residencia de mayores y auxiliares de ayuda a domicilio de Castilla-La Mancha, así como para los trabajadores municipales y los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Piden que la UME habilite hospitales de campaña en la región

Además, Picazo ha pedido este miércoles a la Junta que solicite "urgentemente" al Gobierno de España el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la región.

Si bien en algunas localidades esta unidad ya está prestando servicio de vigilancia y patrulla para garantizar que la ciudadanía respete el confinamiento, lo que pide el partido naranja –y así lo registró en las Cortes el pasado sábado 21 de marzo- es que la UME coopere además con los servicios de emergencias sanitarias, ayudando a habilitar hospitales de campaña donde sea necesario.

También solicita que lleven a cabo labores de desinfección en aquellos puntos que se consideren de alto riesgo como residencias de mayores, hospitales, estaciones y todos aquellos lugares sensibles por la posible acumulación de personas que facilite la propagación de la pandemia. La tercera función consistiría en su participación para garantizar el abastecimiento alimentario.

La UME es un recurso que las comunidades autónomas tienen a su disposición, pero para que el Gobierno de España autorice esa ayuda es necesaria la solicitud de los gobiernos autonómicos. "Le rogamos a la Junta que pida esa ayuda porque la necesitamos, no hay tiempo que perder y ya vamos tarde", ha reclamado la diputada de Ciudadanos. Picazo ha afirmado que "vivimos momentos excepcionales que exigen medidas excepcionales", recordando que Castilla-La Mancha es ya la cuarta comunidad autónoma de España con mayor porcentaje de habitantes infectados y la tercera con mayor tasa de mortalidad entre los contagiados.

La UME está actuando en todo tipo de instalaciones

La portavoz de la formación naranja ha remarcado que "ante este escenario, desde la máxima lealtad institucional, desde nuestro respeto al Gobierno autonómico y desde nuestra voluntad de hacer una oposición responsable y útil a la ciudadanía, nos vemos obligados a suplicar a la Junta que dé este paso y que pida la ayuda de la UME", y ha recordado que fue el alcalde de Albacete, Vicente Casañ quien "el pasado 20 de marzo, ya solicitó a la Junta que pidiera la intervención de la UME para colaborar con los profesionales de los servicios de emergencias habilitando nuevos espacios de atención a las personas contagiadas".