Podemos seguirá sin gestora en Castilla-La Mancha por lo menos hasta septiembre

La gestora que Podemos debe instaurar en Castilla-La Mancha deberá esperar todavía, por lo menos, hasta septiembre. Así lo han confirmado fuentes del partido a eldiarioclm.es, que han señalado que actualmente se están manteniendo contactos con personas dentro del territorio castellano-manchego. Sin embargo, debido a la época de vacaciones, se están encontrando dificultades para poder establecer el equipo definitivo.

De este modo, las rondas de contacto se van a ir "dilatando" hasta septiembre, pero lo que se busca para "el Podemos que queremos" es un equipo que tenga una "fuerte" relación con la región. De este modo, "no se va a poner nada en marcha hasta septiembre". De todos modos, desde el partido afirman que la secretaría de Organización busca que sea gente de Castilla-La Mancha, no que sea una "imposición" de Madrid ni tampoco una "continuidad" de lo que fue.

En este sentido, cabe recordar que parte del equipo que estuvo junto al exsecretario general del partido, José García Molina, participa actualmente en las negociaciones que el partido ha emprendido en La Rioja, junto a la única diputada riojana, Raquel Romero. Se trata de Mario Herrera, concejal y secretario general de Podemos Ciudad Real, que estuvo también acompañado en las primeras negociaciones fallidas por Francis Gil. Gil, asesor político que fue parte del equipo de la Vicepresidencia Segunda que ocupó Podemos en el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha.

En el mes de junio, el antiguo secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, aseguró que no habían ningún plazo para la gestora necesaria en el partido después de que la formación se quedase sin dirección. Además, añadió entonces que la situación no se estaba debatiendo realmente dentro del partido. Echenique también pidió a Raquel Romero que apoyase al gobierno de la socialista Concha Andreu en La Rioja, para acabar con la polémica imagen que dio la formación morada en los días de negociación en julio. Echenique, incluso, propuso como interlocutor a una persona de su confianza, David Vila, que finalmente no tuvo participación alguna.

En mayo de este año, la dirección de Podemos Castilla-La Mancha dimitió en bloque después de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas, en las que el partido perdió los dos escaños que tenía en el parlamento regional. Fue María Díaz, entonces secretaria regional de Organización, la que pidió la formación de una gestora que se hiciese cargo del funcionamiento del partido hasta la celebración de una nueva Asamblea Ciudadana que pusiera nuevamente en marcha a Podemos en la región.